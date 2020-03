„My ve škole nikoho nepřemlouváme, nemáme k tomu pravomoc, odpovědnost je na rodičích,“ sdělila ředitelka Veronika Prchalová ze základní školy Štáflova Havlíčkův Brod. Jak dodala, škola se snaží žáky o nebezpečí podrobně informovat. „Rozdali jsme dětem doporučení krajské hygienické stanice, na webu školy jsou informace, které oblasti Itálie jsou rizikové. Ve škole jsme zavedli přísná hygienická opatření, dezinfikují se pravidelně i kliky u dveří,“ dodala Prchalová.

Podobná situace je v základní škole Demlova v Jihlavě. Jak zdůraznil ředitel Zdeněk Nosek, škola zavedla přísná hygienická opatření, ale rozhodně děti nepřemlouvá, aby zůstaly o prázdninách doma. „S dětmi o takových věcech nemluvíme a rozhodně jim neříkáme, kam by měly nebo neměly jet o prázdninách. To je odpovědnost rodičů. Na webu školy jsme zveřejnili příslušná doporučení, ve škole jsme zvýšili hygienická opatření,“ dodal ředitel.

„Zavedli jsme zvýšená hygienická opatřebí, časté a hromadné mytí rukou, ale dezinfekce není k sehnání,“ konstatoval Ivo Kuttelwasche, ředitel základní školy Komenského Žďár nad Sázavou.

Záleží na rodičích

To, co budou děti dělat o prázdninách a kam se vydají, je podle něj věc rodičů. „My samozřejmě máme k dispozici informace o tom, kdo pojede do zahraničí a pak to budeme řešit s hygienou. Jsou to ale jen jednotlivci. Někdo jede do Maďarska, někdo do Rakouska, jedno dítě do Mexika. Ovšem radit nebo zakazovat rodičům, co mají o prázdninách dělat, není v naší kompetenci, to je jejich věc,“ dodal ředitel.

„Zakazovat nic nemůžeme. Rodičům jsme doporučili, aby si o jarních prázdninách rozmysleli cestu do rizikových oblastí. Jestli pojedou s dětmi do zahraničí, tak jsme jim doporučili, aby po návratu nechali děti čtrnáct dní doma v preventivní karanténě. Zameškané hodiny jim omluvíme. To se ale týká i učitelů. Po návratu ze zahraničí by měli zůstat také 14 dní preventivně doma. Totéž myslím doporučil i premiér Andrej Babiš všem obyvatelům Česka,“ sdělil ředitel Martin Skořepa ze základní školy Komenského Pelhřimov.

V základní škole Třebíč Cyrilometodějská podle ředitele Milana Šelleho vedení školy rozdalo rodičům letáky s doporučením a radami ohledně koronaviru. „Doufejme, že je budou respektovat,“ konstatoval ředitel.

Ani v základní škole ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku nic nezakazují, ale ředitel školy Ota Benc rozeslal rodičům několik oznámení. „Žádáme rodiče o informaci, jestli jejich dítě pobývalo nebo pobývat hodlá v oblastech aktuálně epidemiologicky zasažených. Zda dítě nebo někdo z jeho blízkého okolí byl nebo mohl být v kontaktu s osobou, která pobývala v oblasti aktuálně epidemií zasažené. Aby nás informovali o uskutečněných nebo plánovaných zahraničních cestách, s platností od 15.2. 2020 do odvolání. Rovněž o dalších skutečnostech, které by mohly ovlivnit šíření nákazy. Na tuto žádost rodiče vesměs reagovali a zaslali různá oznámení, která evidujeme," sdělil ředitel školy Benc.