„Od pátku 14. srpna skutečně evidujeme nárůst počtů onemocnění COVID-19 v okrese Uherské Hradiště, kde jsme zaznamenali dvě nová ohniska nákazy, a to v Uherskohradišťské nemocnici, kde je 12 nových případů onemocnění a dalším ohniskem byla rodinná oslava – svatba, kde evidujeme celkem 11 osob s potvrzeným onemocněním COVID-19,“ potvrdila mluvčí KHS ZK Vendula Ševčíková.

Podle informací KHS ZK byla neprodleně byla nařízena protiepidemická opatření a probíhá trasování osob v rizikovém kontaktu.

Svatba, kde bylo jedno z ohnisek nákazy, se uskutečnila na začátku srpna v obci Dolní Němčí na Uherskohradišťsku.

„Tu svatbu jsem oddával, přesto jsem být testován nemusel, hygienici naše pracovníky vyjmuli z rizikové skupiny,“ uvedl starosta obce František Hajdůch.

Podle něj se obřadu zúčastnila zhruba třicítka svatebčanů. Co se týká mimořádných opatření v obci, ty zatím nemusely být přijaty, pokud je krajští hygienici nařídí, bude jimi obec podle starosty řídit.

Obec Dolní Němčí, vítěz celostátního kola Vesnice roku 2018, se letos na přelomu září a října má účastnit evropského kola soutěže.

„Nemyslím si, že by nám mohla současná situace naši účast nějak zkomplikovat. Do konce prázdnin se máme dozvědět, kdy k nám zavítá soutěžní komise, samotná soutěž se má uskutečnit na přelomu září a října,“ doplnil František Hajdůch.

Jak dodal, v obci je z tohoto důvodu zrušen Dětský den.

Jak se podařilo Deníku zjistit, jedna z žen ze zmiňované svatby, je prodavačkou v Jednotě Hluk. Prodejna je v současnosti uzavřena.

„Ano, z důvodu, že se u jedné z prodavaček na této prodejně vyskytla nákaza, byla prodejna na doporučení KHS ZK preventivně uzavřena. Všichni zaměstnanci projdou testy, výsledky budou známy v polovině týdne. Zatím ze probíhá desinfekce prodejny,“ potvrdil informaci obchodní ředitel Jednoty spotřební družstvo v Uherském Ostrohu Josef Hájíček.

Nákaza na rehabilitačním oddělení



Po více než měsíci se s novým ohniskem koronavirové infekce vypořádává Uherskohradišťská nemocnice, tentokrát se objevilo na oddělení rehabilitace.

„Nákaza se objevila na oddělení rehabilitace.

„Pozitivní jsou v tuto chvíli tři pacienti, u kterých se v pátek projevily lehké příznaky nemoci, následně pak byli přeloženi na infekční oddělení. Deset zaměstnanců zůstává v domácí karanténě,“ uvedl mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

Podle něj je v uherskohradišťské nemocnici provoz nepřerušen a běží na všech odděleních standardně, žádné oddělení nemocnice není v tuto chvíli uzavřeno.

Na lůžkách rehabilitace byl pouze zastaven příjem nových pacientů a odloženy jsou z tohoto důvodu plánované neakutní operace velkých kloubů.

„Vedení nemocnice ve spolupráci s krajskými hygieniky okamžitě zahájilo trasování a testování dalších více než sto zaměstnanců, v tuto chvíli je otestována větší polovina z nich,“ doplnil mluvčí.

„U zaměstnanců máme v tuto chvíli pozitivní testy v deseti případech, všichni zůstali v domácí karanténě. V rámci trasování a testování dalších kontaktů plánujeme otestovat více než stovku našich zdravotníků. V tuto chvíli už máme u více než poloviny z nich vzorky odebrané, postupujeme rychle, testy zatím dopadají dobře, další výsledky budeme mít průběžně k dispozici v nadcházejících dnech,“ přiblížil Petr Sládek.

Roušky v celém areálu

Pole vyjádření nemocnice zde i nadále platí zpřísněná hygienická opatření, k nimž patří povinnost nosit roušky v budovách i ve venkovním areálu a také zákaz návštěv.

„Znovu apelujeme na pacienty, aby nosili roušky v celém areálu, soustředili se na důsledné dodržování hygieny rukou. Znovu připomínáme, že pokud mají pacienti potíže, jako je teplota, dušnost, ztráta čichu, kašel, střevní potíže, aby nepřicházeli do nemocnice a kontaktovali svého obvodního lékaře. Zvažujeme také, že hospitalizovaní pacienti budou mít při kontaktu s personálem povinnost nasadit si roušku. Není totiž v lidských silách zajistit, aby do nemocnice nepřišel bezpříznakový pacient, který má covid a přijde do kontaktu s jinými pacienty a personálem,“ dodal ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

Po měsíci znovu

Onemocnění covid-19 se v Uherskohradišťské nemocnici prokázalo už v polovině letošního července na pooperační jednotce intenzivní péče. Pozitivní byl tehdy jeden pacient a deset zdravotníků. Vedení nemocnice JIPku uzavřelo a do karantény poslalo preventivně tři desítky zaměstnanců. Zastavilo také příjem na interní JIP, kam směřovaly některé kontakty. Otestováno bylo tehdy přes 200 zaměstnanců. Situace se postupně zklidňovala, na konci července byl provoz obou pracovišť v plné míře obnoven. Po dobu výpadku se o pacienty, kteří potřebovali pooperační intenzivní péči, staraly nemocnice ve Zlíně a Kroměříži.

K dnešnímu dni evidují krajsští hygienici ve Zlínském kraji kumulativně celkem 635 případů onemocnění COVID-19, z toho 4 úmrtí a 466 vyléčených osob.

„V současné době je evidováno 27 potvrzených případů onemocnění COVID-19 na Kroměřížsku, 73 na Uherskohradišťsku, 19 na Vsetínsku a 46 na Zlínsku. Aktuálně je tedy ve Zlínském kraji celkem 165 nemocných,“ přiblížila za KHS ZK mluvčí Vendula Ševčíková.