Nesmrtelný „Pejr“. Zapíše si Pelhřimov v době koronaviru nový rekord?

To je jasný nový rekord. Nesmrtelný Pejr. Doufám, že to kluci z Agentury Dobrý den zapíší do knihy rekordů. Tak Pelhřimovští reagují na fakt, že tento okres nákaze novým typem koronaviru dlouho odolával. Až do pátku byl totiž jediným místem v celé republice, kde testy ukazovaly jen negativní výsledky.

Do České knihy rekordů možná přibude nový zápis. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot