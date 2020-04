On-line ke koronaviru můžete nalézt ZDE

O smrti sestřičky informovala Fakultní Thomayerova nemocnice v neděli o půl jedenácté večer. „Můžeme potvrdit, že zemřela zdravotní sestra,“ napsal ten den večer Pražskému deníku tiskový mluvčí krčské nemocnice Petr Sulek.

Zdravotnice zemřela doma v rodinném kruhu. „S ohledem na přání rodiny nebudeme sdělovat další informace,“ uvedl Sulek.

Ačkoliv byla zdravotnice pozitivně testována na koronavirus, onemocnění covid-19 nebylo údajně bezprostřední příčinou její smrti. „To, že by zemřela v souvislosti na koronavir, v tuto chvíli vylučujeme,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

V České televizi nyní promluvila lékařka z kliniky, na které sloužila i zdravotní sestra. Martina Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, uvedla, že zdravotní sestra vždy pracovala na sto procent. Zdraví pacienta pro ni bylo zcela zásadní.

Ani Vašáková nesdělila přesnou příčinu úmrt. Ale řekla v rozhovoru, že na sestřičku doléhal stres a nespravedlnost. Pár hodin před smrtí s ní prý zamávalo obvinění, že nemoc do nemocnice zavlekl personál. „Poslouchala, jak je nezodpovědná a jak roznáší infekci a to jednoduše nebyla pravda. Ona si to velmi brala k srdci,“ uvedla Vašáková pro Českou televizi s tím, že stres byl podle ní jedním z klíčových faktorů, který vedl k úmrtí ženy.

Tomu by odpovídal i status na Facebooku, který sestra napsala. „Jeden plášť, brýle a ústenka na 12hodinovou směnu fakt k takovému pacientovi nestačí. To se můžu svlékat, jak chci, a je mi to stejně prd platné.“

Z nezodpovědného chování obvinil zdravotnický personál ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), přisadil si i jeho náměstek Roman Prymula. Jejich výroky Thomayerova nemocncie odmítla s tím, že lékaři i sestry postupovali striktně podle nejpřísnějších předpisů a nic nezanedbali.

I přes ty to zprávy, které si brala velmi osobně, si zdravotnice nevzala život. Zdeněk Chalupa z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Jih řekl už v pondělí Pražskému deníku: „Abych vyvrátil spekulace, mohou uvést, že se nejednalo o násilnou smrt ani o sebevraždu.“

„Izolovala se od své rodiny a byla de facto sama a věci, které potřebovala, jí nosila sousedka. Takže nedokážu přesně říct, co bezprostředně stálo za jejím úmrtím,“ řekla v přednostka Vašáková. Definitivně příčinu úmrtí určí až nařízená pitva.

Zesnulá sestra byla jednou z těch, kteří pečovali o nakaženého taxikáře. Ten se posléze z Thomayerovy nemocnice přesunul do Všeobecné fakultní nemocnice. Tam je mu podáván experimentální lék Remdesivir. Ačkoli je jeho stav stále vážný, přesto zaznamenali lékaři jeho zlepšení.