„Do poslední chvíle jsme pracovali na přípravách a věřili, že se situace obrátí k lepšímu a kulturní akce velkého rozsahu se nakonec v létě uskuteční. S ohledem na dosavadní opatření proti šíření koronaviru a vládní nařízení s tím spojená, se, bohužel, letošní ročník konat nebude,“ sdělila Eliášová.

Důvodů je podle starosty města Rostislava Koštiala hned několik včetně zajištění hygienických opatření a bezpečnosti. „Velké letní festivaly nyní nejsou povolené. Na přímý dotaz ministrovi, do kdy že se hovoří o letních festivalech, jsem dostal odpověď, že do 31. října. A do tohoto termínu spadáme. Vzhledem k ekonomické náročnosti programu, která je mezi jedenácti a dvanácti miliony korun, by bylo pokračování v přípravách hazardem. Necháváme si však zadní vrátka a chystáme sérii menších akcí regionálního charakteru jako mírnou formu podpory turistického ruchu a nastartování se na dobu předkoronavirovou,“ doplnil starosta.

Stávající zakoupené permanentky zůstávají lidem v platnosti bez nutnosti výměny. „Obracíme se tímto na naše věrné fanoušky a touto cestou je laskavě žádáme, aby na Mikulov nezanevřeli a přijeli za námi v roce 2021 v termínu od 10. do 12. září, kdy se uskuteční další ročník Pálavského vinobraní,“ vyzvala Eliášová.

Jí i starostu zrušení akce osobně velice mrzí. „Považuji se za otce vinobraní v podobě, v jaké ho známe posledních asi třináct let. Vinobraní jsem vždy bral jako výkladní skříň a pozvánku do Mikulova. Většina návštěvníků akce se totiž do Mikulova vracela v době mimo vinobraní, aby si užila atmosféru, přívětivost místních, gastronomii, víno a skvělé regionální produkty. Není příjemné, do jaké situace jsme se dostali, ani to, že nevíme, co nás čeká. Vinobraní je, jaké je i díky podporovatelům, sponzorům a přátelům města. Ti mají nyní jiné starosti a na jejich pomoc nemůžeme sázet," podotkl starosta.

O tom, že se Pálavské vinobraní letos konat nebude, již vědí i partneři akce a vystupující. „Jejich reakce pochopitelně nejsou nadšené, ale jsou chápaví. Mrzí je to všechny, těšili se na návštěvníky i atmosféru akce. Musíme se smířit s tím, že letos nebude vyvrcholení turistického léta v Mikulově takové, na jaké jsme zvyklí. Bezpečnostní riziko je příliš vysoké," zareagoval mluvčí města a PR manažer Mikulovské rozvojové Dominik Ryšánek.

Historie Pálavského vinobraní v Mikulově

- Loni jej navštívilo 43 tisíc lidí. V roce 2018 to bylo 51 tisíc lidí a v roce 2017 dokonce 65 tisíc návštěvníků.

- Od roku 1947 se koná vinobraní pravidelně a nepřetržitě, původně v areálu Sirotčího hrádku v Klentnici, až před více než čtyřiceti lety se teprve událost přesunula přímo do Mikulova.