Mistr si všiml, že žena má zdravotní problémy a po několika minutách ji poslal domů.

„Na směnu v 5:45 nastoupila pracovnice, která vykazovala příznaky chřipkového onemocnění. Naštěstí příkladně a okamžitě zasáhl mistr, který zmiňovanou pracovnici donutil neprodleně opustit pracoviště a následně v 6:04 i brány naší společnosti,“ informoval generální ředitel Petr Kuchyňa, podle něhož bylo chování pracovnice nezodpovědné a nepřijatelné a hodlá z něho vyvodit důsledky.

Dvě směny do karantény

V karanténě skončily hned dvě směny dané linky.

Nezodpovědnost dané ženy ale zašla ještě dál, místo toho, aby zamířila ihned domů, dostavila se ke své praktické lékařce, kde čekala mezi ostatními pacienty v čekárně. O možnosti nákazy koronavirem jí však včas neřekla, a tak karanténa uzavřela i ordinaci přeloučské doktorky. „Od dnešního dne platí v ordinaci karanténa," uvedla za město Přelouč Marcela Gryčová.

„V čekárně byla asi 45 minut, čekala až bude na řadě. Paní doktorka ji vyšetřila a naposlední chvíli z paní vypadlo, že její manžel přijel před týdnem z Itálie,“ popsal obyvatel Přelouče. Lékařka si sepsala jména pacientů a ordinaci nechala vydezinfikovat.

Všichni kolegové, kteří s danou ženou sdíleli pracoviště, opustili firmu dříve a museli zůstat doma. Do práce ale nesměli ani lidé z předchozí směny, jelikož se skupiny zaměstnanců při střídání směn potkávají. „Odpoledne jsme byli kontaktováni mistrem, že nemáme do odvolání chodit na noční,“ řekla jedna ze zaměstnankyň s tím, že ji nyní svírá nepopsatelný strach. „Mám strach o sebe a o rodinu, ale pociťuji i naštvanost kvůli jejímu nezodpovědnému chování,“ pokračovala pracovnice noční směny.

Celá linka byla důkladně vydezinfikována. Další pracovníci tak do práce museli, což nesli těžce, jelikož se začali bát nákazy. „Od vstupu do firmy potkáme stovky lidí, není divu že se bojíme,“ řekla žena z odpolední směny. Aby bylo pracoviště bezpečnější a lidé se na něm cítili lépe, pokouší se společnost zajistit ochranné pomůcky. „Všude jsou návody, jak se chránit, dezinfekce jsou stále doplňovány, k dispozici máme rukavice, včera začali kontrolovat teplotu a nyní nám pan ředitel sehnal i roušky,“ pokračovala žena.



Ve středu kolem poledne se na dveřích ordinace objevil vzkaz s tím, že vzorky byly negativní. "Naše zaměstnankyně má negativní výsledek vyšetření na koronavirus. Obě postižené směny se proto mohou vrátit do práce," oznámil Kuchyňa.