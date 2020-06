ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Koronavirus byl u jedné ze seniorek prokázán v neděli, jak potvrdila mluvčí nemocnice Lucie Drobík Kolářová. „Nákaza Covid 19 byla prokázána u osmasedmdesátileté pacientky hospitalizované v Městské nemocnici Městec Králové. Pacientka byla neprodleně přeložena na infekční kliniku Ústřední vojenské nemocnice v Praze. U personálu i pacientů, kteří přišli do kontaktu s pacientkou, jsou prováděny testy. Postup je konzultován s Krajskou hygienickou stanicí a respektuje mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví pro tuto situaci,“ uvedla Lucie Drobík Kolářová.

V praxi to znamená, že možnost návštěvy v městecké nemocnici mají pouze ti, kteří půjdou za pacienty na oddělení Následné intenzivní péče (NIP) a Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). V prvním případě platí návštěvní hodiny pro maximálně dvě osoby se zakrytými dýchacími cestami od 13 do 17 hodin, ve druhém případě pak od 13 do 18 hodin. Vždy jedna návštěva maximálně na 1 hodinu.