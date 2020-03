Na Nejvyšší soud se zájemci měli v pátek podívat při prvním ročníku Noci práva. „Nejvyšší soud se plánované akce rozhodl odložit, jde jak o prohlídky budovy, tak i besedu se soudci. Na akci se registrovaly bezmála dvě stovky lidí, předpokládaná účast by byla jistě mnohem vyšší. K odložení plánovaného programu přistupujeme s vědomím, že exkurze a besedu je možné uspořádat v náhradním termínu," uvedl vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

Podle něj instituce ke kroku přistoupila po pečlivém zvážení. „Už několik dnů se snažíme aktivně přistupovat k riziku nákazy koronavirem, například tím, že soudci a zaměstnanci, kteří pobývali v rizikových oblastech, pracují z domu a ostatním bylo doporučeno, aby spolu v budově soudu komunikovali co nejčastěji prostřednictvím telefonů nebo e-mailů, a omezili tak vzájemné návštěvy v kancelářích. Hromadná exkurze a besedy by byly v rozporu s těmito opatřeními," vysvětlil Tomíček.

Kromě zrušení akcí na Nejvyšším soudu se bude zřejmě zbytek programu Noci práva konat bez větších změn. „Bezpečnostní situaci bedlivě sledujeme a komunikujeme se všemi zapojenými institucemi. Pokud se ale situace razantně nezmění, festival Noc práva jako takový proběhne. Přesto jsme ovšem museli přistoupit k některým změnám programu. Tyto změny budou vždy oznámeny zde na našich facebookových událostech a zároveň se projeví i v programu, který je na webu," uvedli pořadatelé akce na sociálních sítích.

Ve středu se také opět sešla bezpečnostní rada Jihomoravského kraje. „Akceptovali jsme výsledky bezpečnostní rady státu. Jsme rádi, že se akce nad pět tisíc návštěvníků neruší," řekl hejtman Bohumil Šimek. Takové větší akce budou muset pořadatelé hlásit na e-mail sekretariat@khsbrno.cz.

Motosalon bude

Výstava motorek na brněnském výstavišti s názvem Motosalon začne podle organizátorů ve čtvrtek beze změny, stejně tak přidružené akce a veletrh Pro Dítě, který rovněž o víkendu zaplní brněnské výstaviště. „Byť návštěvnost Motosalonu se pohybuje v řádu deseti tisíců lidí, nikdy všichni návštěvníci nejsou v jednom okamžiku na jednom místě. V nejexponovanějších časech se v areálu setká maximálně osm tisíc lidí, ti jsou ale skutečně rozptýleni po celém areálu. Návštěvu veletrhu lze přirovnat k návštěvě obchodního centra, riziko je menší než při jízdě v hromadných dopravních prostředcích," uvedl mluvčí brněnských veletrhů Jiří Smetana.

Po konzultaci s krajskými hygieniky se přesto pořadatelé víkendových veletrhů rozhodli rozšířit opatření proti šíření nákazy. „Na všech sociálních zařízeních nainstalujeme zásobníky s desinfekcí," upozornil ředitel veletrhu Motosalon Petr Maliňák. V areálu rovněž v době konání veletrhu bude šest mobilních dezinfekčních stanic, úklidová firma bude častěji dezinfikovat sociální zařízení a společné prostory. Při úklidu se podle zástupců veletrhů zaměří třeba na kliky.

Vedení brněnského výstaviště zatím předpokládá, že bez výraznějších změn se budou v areálu konat i další velké plánované březnové akce. „Ve standardním režimu bude veletrh Opta, který se koná příští víkend a je určen odborné veřejnosti, a stejně tak veletrh Amper, který se bude konat od sedmnáctého března. Jsme rovněž v kontaktu s partnery veletrhu TechAgro, který pořádáme na konci března," uvedl obchodní ředitel brněnských veletrhů Jan Kuběna.

Bezpečnostní rada kraje: Zatím nezavíráme

Zástupci kraje zatím nepřistoupí k uzavření příspěvkových organizací, jako jsou například domovy pro seniory či nemocnice. „Ale apelujeme na lidi, kteří přijeli z rizikové lokality, aby případně nevyhledávali hromadné akce a zdravotnická zařízení. Ať se raději zdržují doma," sdělil Šimek.

Další bezpečnostní rada kraje je v plánu v pondělí.

Na dva týdny poslední letadlo z italského Bergama přiletělo ve středu na brněnské letiště. „Žádný z šestnácti pasažérů nevyužil služeb lékaře, který byl po příletu k dispozici,“ uvedl mluvčí letiště Jakub Splavec.

Směrem zpět do Bergama odletělo patnáct cestujících. Od čtvrtka pak začíná platit nařízení ministerstva zdravotnictví a lety mezi Brnem a Bergamem jsou minimálně na čtrnáct dní zrušené.

Vedoucí epidemiologického oddělení krajské hygienické stanice Renata Ciupek přiblížila, že od 27. ledna do středy v kraji měli přes dvě stě požadavků na vyšetření v souvislosti s podezřením na nákazu koronavirem. Jen ve čtrnácti případech byly obavy vyhodnoceny jako oprávněné, u třinácti pacientů jsme nákazu zcela vyloučili. Šlo o pět Číňanů, zbytek byli Češi. Poslední případ vyšetřujeme z důvodu předběžné opatrnosti," vyčíslila.

Vyšetřili dvě stě podezření, v karanténě je pět lidí

Krajská hygienická stanice vydala také pět karanténních opatření. „Tito lidé byli v prokazatelném kontaktu s nemocnými, byla jim nařízena domácí izolace," sdělila Ciupek.

V případě, že se u obyvatel objeví klinické příznaky, doporučuje Ciupek, aby lidé telefonicky kontaktovali praktického lékaře, který pak zajistí veškerá opatření. „Příznaky jsou horečka nad osmatřicet stupňů Celsia, dechová tíseň a celková slabost," zmínila Ciupek.

Prázdné univerzity, zrušené výjezdy

Ve středu rovněž začalo platit nařízení rektora brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity, který rozhodl, že kvůli hrozbě nákazy koronavirem zruší přednášky. „Výuka bude pouze v menších skupinách v rámci cvičení," informoval rektor Alois Nečas. Na univerzitě je také zavřená tělocvična, zrušený ples či zastavené výjezdy studentů.

V Brně již dříve výuku dočasně zrušila rovněž Mendelova univerzita.

Rektor Vysokého učení technického v Brně Petr Štěpánek vydal doporučení, podle kterého by studenti a zaměstnanci neměli vyjíždět do rizikových oblastí, a pokud se z nich vrací, nebo je v kontaktu s někým, kdo v místech pobýval, měl by po dobu dvou týdnů zůstat doma.

Podle mluvčí školy Radany Koudelové zatím další opatření neplánují, současné doporučení konzultovali i s krajskými hygieniky. „Počínaje dneškem se ale pan děkan Fakulty podnikatelské rozhodl studentům udělit děkanské volno, které potrvá do pátku. Zaměstnanci na fakultu dochází," řekla ve středu Koudelová.