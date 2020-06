„Když se objevily první případy nemoci na České zemědělské univerzitě, kde studujeme, má rodina na mě naléhala, abych se prvním možným letem vrátil na Sicílii. My jsme ale vyhodnotili Prahu jako bezpečnější místo a zůstali,“ vzpomíná na březnové období silné nejistoty Francesco, který považuje reakci českých úřadů na pandemii za aktivnější a rozumnější než v italském případě.

„I když možná roušky nejsou zcela efektivní, tak to člověka zase tolik neomezuje. V Itálii zavedli po počátečním zaspání vskutku drakonická opatření. Nakupovat jste mohli jen v nejbližším supermarketu a před ním museli vystát několikahodinovou frontu, protože dovnitř mohli naráz jen dva lidé. Kdo šel do vzdálenějšího obchodu a policie ho zastavila, dostal pokutu,“ upozorňuje Francesco a jako příklad uvádí souseda, který za procházku po pláži blízko svého domu zaplatil v přepočtu deset tisíc korun.

Claudia je během pražského dobrodružství ve velmi intenzivním kontaktu s nejbližšími. „Nejčastěji komunikujeme formou videohovorů. Má rodina je tradiční a matka potřebuje mít přehled o tom, co dělám. Bez ohledu na koronavirus. S mladším bratrem občas hraji internetové hry a když telefonuji s nějakou kamarádkou, tak je to minimálně hodina,“ svěřuje se sicilská dívka, která mluví dobře anglicky, ovládá také francouzštinu a španělštinu, a láká ji práce v institucích EU.

Neblahý dopad koronaviru na rodiny v Itálii

Koronavirus už má podle obou studentů zřejmý neblahý dopad na životy jejich rodin. Babička Claudie chodí s nemocnými ledvinami třikrát týdně na dialýzu do nemocnice. Epidemie se prý projevila nedostatkem základního zdravotnického materiálu a stav babičky se rapidně zhoršil. Claudiina teta musela kvůli propadu příjmů zavřít pizzerii, kterou provozovala, a samotná Claudia nemůže po návratu domů počítat s prací turistické průvodkyně, kterou si přivydělávala.

Bez příjmů je od března i otec Francesca, který se živil jako světelný designér v severoitalském Miláně. „Nemá teď žádné zakázky. Všechny koncerty, všechny módní akce jsou zrušené. Koronavirus je třetí ranou pro italskou ekonomiku – po přechodu na euro a globální krizi roku 2009. V posledních letech zmizelo hlavně na jihu země spoustu malých obchodů,“ konstatuje Francesco, který rád fotí a focením by se chtěl i živit.

Prahu si oba mladí Sicilané zamilovali. Hlavně Francesco prý silně uvažuje o tom, že by ve „stověžaté matičce“ na několik let zakotvil. Na Sicílii nevidí pracovní perspektivu. Jejich láska k českému velkoměstu nicméně není bezvýhradná. „Chybí nám tu jen moře a víc přátelských lidí. Když nemluvíte česky, nedívají se vám ani do tváře. Ve třídách jsme byli promíšení – zahraniční studenti s českými, ale z Čechů se s námi nikdo nebavil. Čeští studenti se nedruží ani na kolejích. Panuje tam ticho, na to nejsme zvyklí. Když jsme měli v Messině zahraniční studenty, tak jsme je hned zvali domů a na prohlídku města,“ popisuje své pocity s upřímností Claudia, která také zmiňuje zvláštní zážitek z kolejí.

Útěk v prádelně

„Jako vůbec první člověk tam se mnou promluvila jedna dívka v prádelně. Když jsem jí odpověděla na otázku, odkud jsem, tak utekla. Já jsem tam přitom byla s rouškou, ona bez. Bylo to divné,“ dodává Claudia, které v paměti utkvěl také „nevrlý a jazykově nevybavený personál z recepce“ zubem času poznamenané studentské ubytovny. Studenti z jihu Evropy přesto druhým dechem dodávají, že pro jistou odměřenost Čechů mají pochopení jako pro určitý společný rys národů střední a severní Evropy.

„Může se to projevovat i jako větší ohleduplnost, když třeba cestující v tramvaji většinou hlasitě netelefonují,“ zdůrazňuje Claudia. A diplomatičtější Francesco to shrnuje slovy, že „Češi přátelští jsou, ale záleží na situaci a navázání přátelství většinou trvá déle“. Sám to zažil na vlastní kůži, když se jeho pracovní spolupráce se dvěma fotografy pomalu rozvinula do kamarádství.

Velmi vysoko hodnotí Francesco i Claudia úroveň výuky na České zemědělské univerzitě. „Většinu předmětů z celkové nabídky mají i v angličtině a na nucený přechod k online výuce byli výborně připravení. Na univerzitě v Messině většina učitelů na začátku semestru zadává tlusté knihy, které je třeba nastudovat a také koupit. V Praze je to založené na kratších prezentacích, úkolech, vyhledávání vlastních informací a psaní esejí. Podněcují tu k přemýšlení, kreativitě a hledání souvislostí,“ oceňuje Claudia.

„Je to tady modernější a zajímavější. Otázky jdou pod povrch běžných mediálních obrazů. Řešili jsme třeba důvody, proč není Turecko členem EU. Až se budu vracet do Itálie, tak zde načerpané znalosti a zkušenosti budou součástí mého zavazadla a připravené k zužitkování,“ nešetří chválou Francesco. Jedinou svízel představovalo pro dvojici velmi brzké vstávání během zimy. Přednášky a semináře na ČZU totiž začínaly před uzavřením učeben v 7. hodin a cesta z kolejí trvá hodinu.

Francesco a Claudia se vzhledem k situaci v letecké dopravě dostanou domů nejdříve za měsíc. Do návratu chtějí kromě dokončení studijních povinností poznávat dosud nepoznané kouty Prahy i ostatních částí Česka. A že jich poznali už pěknou řádku. Včetně takových „specialit“ jako je Lužná u Rakovníka.

I ze seznamu míst, která ještě chtějí vidět, je patrné, že nejde o „tuctové turisty“. Zapsaný na něm mají třeba kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad, Kinského zahradu nebo Vyhlídku Máj.

Dvě tváře Prahy

„Česko je pro mě jednoduše úžasná země a mě osobně čeština zní romanticky. Byli jsme v Brně i Českých Budějovicích. V Praze mě fascinuje Václavské náměstí, doslova naplněné historií. A také množství parků, ptactva i dalších zvířat ve městě, což v Itálii nevidíte. Zaujal mě i kostel na Strossmayerově náměstí, z nové architektury pak art district v Holešovicích či areál Waltrovka,“ vypráví nadšeně Francesco, který také ocenil možnost vidět a fotit Prahu po odlivu všech turistů v atmosféře připomínající dobu před třiceti i více roky.

„Zažili jsme dvě tváře Prahy. Jednu, když nemůžete pomalu ani projít davem lidí. A pak Prahu nesmírně klidnou, možná až příliš tichou. Začátkem května jsme třeba byli v sobotu na Václavském náměstí a opravdu tam skoro nikdo nebyl,“ doplňuje Claudia.