Testy u medičky, která na sobě pozorovala lehčí příznaky chřipky, by měly být hotové během pondělí.

Online reportáž Koronavirus 02.03. 11:25 Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes doporučí vládě vyhlásit nouzový stav. Regulovaly by se tak dodávky ochranných pomůcek a rychleji přijímala opatření. 02.03. 11:24 Letiště Praha od minulého týdne vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie. Platí v nich zvýšená hygienická opatření a cílený screening, kdy si má personál všímat cestujících s příznaky respiračního onemocnění a odkazovat je na lékařskou službu. V neděli testy v Česku odhalily první tři případy nemoci, všichni tři pacienti přitom pobývali na severu Itálie, která se s koronavirem potýká v širším měřítku od minulého týdne. 02.03. 10:59 Francie kvůli šíření nového koronaviru dočasně zakázala veřejná shromáždění s účastí větší než 5000 lidí. Také Švýcarsko v pátek oznámilo zákaz všech akcí s účastí více než 1000 osob. Zákaz tak postihl mimo jiné slavný ženevský autosalon. 02.03. 10:57 O návštěvách hokejových a fotbalových zápasů se zatím nejednalo. "Bude o tom znovu jednat Bezpečnostní rada státu ve středu," uvádí ministerstvo zdravotnictví. Celá on-line reportáž ZDE

Podle slov lékařského náměstka Zdeňka Tušla se stále čeká na výsledky. "Zatím nemůžu vyvrátit, ani potvrdit, zda je pacientka nakažená." Výsledky vyšetření by měly být známy dnes odpoledne Bližší informace k případu Tušl odmítl říci.

Krajská hygienická stanice v Hradci Králové vyřizuje každý den kvůli koronaviru spoustu dotazů. “Denně to jsou jinak desítky a od minulého týdne kvůli koronaviru stovky hovorů. Lidé se ptají nejvíc na to, když se vracejí ze zemí, kde se objevil, jestli ta “jejich” oblast spadá do rizikových,” uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí.

Nejpozději do 13. hodin budou známy výsledky testů.