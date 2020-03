„Zlatí hoši“ – nejen podle barvy „skafandru“ – se vydávají do pražských ulicích v celotělových protichemických oblecích, které doplňuje gumová holínková obuv. Bezpečné a pohodlné dýchání těmto záchranářům zajišťuje celoobličejová maska a filtroventilační jednotka. Všechny ochranné pomůcky jsou omyvatelné a po dekontaminaci si je mohou členové speciálního týmu opět obléct.

Na výjezdové základně Kundratka osmé městské části pomáhají s údržbou pražští hasiči. Tento postup vede podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové k úspoře jednorázových ochranných pomůcek, které jsou momentálně nedostatkovým zbožím.

Aktuálně máme mezi hasiči 5 pozitivních případů na koronavir, testováno bylo přes 100 lidí, v karanténě je několik desítek osob.



„Tým speciálních činností jsme zřídili, abychom zefektivnili operační řízení provozu. V případě, že poskytujeme péči pacientům, u kterých je vysoký předpoklad onemocnění COVID-19, nebo je u nich nemoc potvrzená, vysíláme primárně tento tým. Samozřejmě i ostatní naše posádky jsou připraveny zasahovat a také zasahují u pacientů s možným onemocněním koronavirem. Z preventivních důvodů proto používají při všech zásazích adekvátní ochranné pomůcky,“ uvedl v tiskové zprávě Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Jeden ze záchranářů na facebookovém profilu v úterý nad ránem popsal lidem, jak probíhá příprava na zásah od chvíle oznámení případu a následná kontaminace po návratu. Co se tedy děje, když to „pípne“? „Musíme si co nejrychleji obléci infekční set. Je to kombinéza, speciální návleky na boty, dvoje rukavice, respirátor, brýle a všechny přechody se utěsní páskou. Komunikační techniku zabalíme do zvláštních sáčků,“ uvedl Norbert Bidrman.

Když skončí péče o pacienta, nástává zmíněná dekontaminace: „Otevřeme všechny skříňky v sanitce, rozložíme použitou techniku a dáme dezinfekční přístroj který provádí dekontaminování sanitky. My se jdeme ze všeho svléknout a dezinfikovat. Oblečeme si čistou uniformu, přebereme novou sanitku a jsme připraveni začít celý proces znovu, protože to je naše práce… Je pro vás opravdu tak těžké a únavné vzít si, když jdete ven, roušku?“ Mezitím už menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) rozhodla o povinném zakrytí úst a nosu při pobytu na veřejnosti.

Podle mluvčí Poštové ve dvoučlenné posádce nově zřízeného týmu, který má pomoci v boji s koronavirem, je vždy jeden zdravotnický záchranář – specialista pro urgentní medicínu: „Tito záchranáři mají mnohaletou praxi v terénu, absolvovali specializační vzdělávání v oboru urgentní medicíny a na základě toho mají i rozšířené zdravotnické kompetence. Tvoří tak určitý mezistupeň mezi záchranářem a lékařem.“

Odběrové vozy vyjíždějí jen na žádost hygieny

Kromě tohoto „zlatého týmu“ jezdí Prahou také čtyři vozy, jejichž posádky provádějí doma výtěry pacientům, aby odebraly vzorky k testování na přítomnost koronaviru. Se záchranáři spolupracují strážníci městské policie, vzorky odebírají pracovníci infekčního oddělení Nemocnice Na Bulovce a medici z lékařských fakult Univerzity Karlovy.

„Díky tomu se podařilo kapacity této velmi žádané služby výrazně navýšit. Prioritně se zaměřujeme na odběr vzorků u pacientů starších 65 let, kteří jsou ohroženou skupinou. Vozy vysíláme na žádost Hygienické stanice hl. m. Prahy, nevyjíždějí na základě telefonátů na tísňovou linku 155,“ upozornil ředitel pražské záchranky Kolouch.