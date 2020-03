"Jsem lékař, který je v první linii v plicní ambulanci. Roušky došly, protože jsou jednorázové. A další nejsou. Co na to můžu říct? Život jsem ve zdravotnictví nasazovala už vícekrát. Takže tímto děkuji těm, kdo kradou ve špitálech," napsala rozzlobená lékařka. Svoje vyjádření zveřejnila sociálních sítích, kde je sdílely desítky dalších uživatelů.

Na dotaz Deníku však reagovala zdrženlivě. "Bylo to moje prvotní reakce, protože se nám to opravdu ztratilo, a nevíme jestli to byli pacienti. Smažu to, nehodlám přispívat k žádné panice," sdělila lékařka.

Online reportáž

Ředitel Albertina Rudolf Bulíček zmizení většího množství roušek ani desinfekcí nepotvrdil. "Nevím o tom, že by došlo ke krádeži kompenzačních pomůcek. To, že si někdo vezme tři roušky na vstupu do objektu v době, kdy je koronavirus a kdy lidé nevědí, jak se zásobit, se nám stalo, ale nestojí to za zaznamenání," vysvětluje ředitel Albertina. To, že by došlo ke krádeži, která by znamenala ohrožení, Rudolf Bulíček vylučuje.

Nedlouho poté, co se zpráva o zmizení roušek a desinfekcí v žamberském Albertinu, rozběhla po sociálních sítích, zveřejnila Nemocnice Pardubického kraje informaci o plánovaném zákazu návštěv ve všech pěti krajských nemocnicích. Důvodem je právě nedostatek ochranných prostředků.

"Jde o ochranu dominantně zdravotnického personálu, který bude zajišťovat odebírání vzorků potenciálních pacientů, jejich případný transport do zdravotnických zařízení, a také transport materiálu do laboratoří,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.