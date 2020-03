"Postaví si nahoře v domě bunkr a řádí tam. Zpívají si písničky, hrají s panenkami a dělají vystoupení. Já tomu říkám vnučkomat," směje se pětašedesátíletý muž, který je sice už v důchodu, ale stále jezdí s nákladním autem.

Dvě vnučky hlídají s manželkou pravidelně dvakrát týdně. Teď si je v příštích dnech užijí možná víc než obvykle. Školy budou totiž až do odvolání zavřené kvůli šíření koronaviru.

"Starší vnučku z Blanska nám rodiče přivezou ve středu. Mladší půjde ještě do školky, ale myslím si, že u nás zůstane také. Když jsou dvě, líp si vyhrají. Možná se v hlídání prostřídáme s babičkou a dědečkem z Blanska. Další tři vnučky bydlí ve Křtinách a jejich maminka pracuje z domu. Jsme připravení, že je v případě potřeby také pohlídáme. Klidně všech pět," říká důchodce.

O případný program nebude nouze. Vzhledem ke slunečnému počasí se nabízí procházky se psy, se kterými si vnučky rády hrají a učí je povely, jízda na koloběžkách nebo návštěva hřiště.

"Koloběžek máme pět, stejně jako dětských tenisových raket. Na zahradě jsem pak postavil prolézačky s houpačkami. Když je to venku nebude bavit, máme spoustu stolních her. Část zábavy obstará také tablet. Ten už dnešní generace dětí používá naprosto běžně," dodává muž.

Sám si jako kluk v rodných Krušných horách pamatuje na uhelné prázdniny. "To jsem měl ohromnou radost, že nemusím do školy a učit se," vzpomíná Vaněk. Řadu současných opatřetní kvůli šíření virového onemocnění považuje za přehnané. "Některé kroky politiků mi připadnou populistické. Nelíbí se mi ani panika lidí. Chtělo by to víc používat selský rozum," uzavírá muž.