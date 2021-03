„Na první pohled nic mimořádného, jen Kamba se mi nezdá ve své kůži a Richard polehává, což ale není nic výjimečného. Když chovatelé připraví krmení a otevřou šubr do ‚ložnic‘, všichni včetně Richarda zamíří na jídlo,“ informoval z pavilonu goril v pátek před polednem ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Podle něj budou v Troji ve spolupráci s veterinární správou postupně testovat i další zvířata a provedou sekvenaci pozitivních vzorků za účelem odhalení konkrétní varianty koronaviru. „Covid pozitivní jedinci zůstanou pod dohledem chovatelů a veterinářů, v případě potřeby jim bude poskytována podpůrná léčba. Pracovníci pražské zoo jsou v kontaktu s odborníky ze zoologických zahrad, které podobnou zkušeností již prošly,“ informoval Bobek s tím, že je prý „téměř jisté, že podobně, jako tomu bylo v Bronx Zoo nebo San Diego Zoo, nákaza se na zvířata přes veškerou opatrnost a přijatá opatření přenesla z covid pozitivních chovatelů“.

Na sociálních sítích vyjadřují lidé starost o nakažená zvířata. Konkrétní pozornost se přitom upíná téměř výhradně ke gorilímu samci. Povzbuzení poslala i Heidi Manicki Claffey ze zoologické zahrady v kanadském Torontu. „Přejeme úspěšné uzdravení celé gorilí tlupě. Všichni chovatelé z Toronta sledujeme osud vašich goril a chápou obavy,“ vzkázala.

Na Facebooku padly dotazy i na to, jestli chovatelé při krmení používají roušky nebo jestli pozitivní gorilí samec zůstane se svou tlupou. „Je to tak, oddělení by nemělo příliš efekt a pro všechny by znamenalo ohromný stres,“ reagoval na otázku šéf zoologické zahrady.

„Richard je jako správnej chlap“

„Je jako správnej chlap, když mu není dobře, tak si někam zaleze a ostatní mu dají pokoj… Stejně jsou pořád spolu, co by řešilo ho teď oddělit? Držme palce, aby to celá rodinka v pohodě přežila…“ dodala komentář uživatelka Kateřina Teplá.

A Filip Vambera se v souvislosti s událostí pustil do širších úvah. „Úplně nerozumím, jak si spousta lidí může myslet, že je možná eliminace nebo marginalizace viru, který se tak úspěšně šíří i napříč říší zvířat…“ poznamenal.

Podle dosavadních poznatků jsou vůči novému typu koronaviru, který způsobuje nemoc covid-19, různá zvířata různě odolná. Například prasata nebo hovězí dobytek by měli být přirozeně zcela imunní. Psi se nakazit mohou, ale vir se v jejich tělech málo množí. Naproti tomu kočky jsou k němu náchylnější. Jediné případy, kdy se SARS-CoV-2 přenesl z lidí na zvířata a ve zmutované podobě zpět na lidi, jsou zaznamenány na norkových farmách v západní a severní Evropě.

V Dánsku kvůli tomu koncem loňského roku utratili několik milionů norků. „Povaha viru, jeho rozšířená distribuce a vnímavost některých druhů zvířat k infekci vyvolává obavy, že se tyto druhy zvířat mohou stát rezervoárem SARS-CoV-2. Vysoce vnímavým druhem k přirozené infekci je právě norek americký,“ informovala v té souvislosti Státní veterinární správa.

Prostředí zoologických zahrad je podle odborníků vzhledem ke koncentraci mnoha živočišných druhů a zároveň přítomnosti lidí „náchylné“ k přenosům viru z člověka na zvíře.