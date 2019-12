Zatímco tehdejší vedení města stavbu okružní křižovatky obhajovalo a argumentovalo třemi kladnými odbornými posudky, někteří opoziční zastupitelé předpovídali problémy. „MHD bude muset čekat než ho někdo pustí, protože kruhák bude ucpaný. Dva pruhy svedou do jednoho. Pokud pojedou lidé do Auparku od Kuklen, budou muset Korunu použít jako točnu. Místo se stane brzdou dopravy," říkal tehdy zastupitel Alois Havrda (KSČM). Čas mu dal v mnohém za pravdu.

„Prolínají se tam silné proudy automobilové dopravy, přechody chodců a křižovatka není schopná zvlášť v dopravní špičce plynule pracovat.“ říká

Havrda dnes. Přestože tehdejší náměstek primátora Jindřich Vedlich tvrdil, že projekt svou dopravní kapacitou počítá s vývojem dopravy až do roku 2032, problémy přišly mnohem dříve. To nezastírá současné vedení města ani dopravní podnik. Ten například letos v zimě změnil kvůli problémové křižovatce trasu linky číslo 15. „Při jízdě směrem do Plotišť vyhne dopravně přetížené křižovatce Koruna a s tím souvisejícími kolonami v přilehlé části Gočárovy třídy," uvedl tehdy mluvčí města Petr Vinklář.

Radnice se už nějaký čas zabývá návrhem na postavení semaforů pro pěší, které by usměrnily davy chodců proudících přes přechody u Koruny. „Řešili jsme to v dopravní skupině a nyní se situací zabývá odbor hlavního architekta. Existují hlasy, které tvrdí, že semafory pro chodce by situaci ještě zhoršily. Jiné názory říkají, že je to řešení, protože půjdou všichni chodci zároveň a automobilový provoz se nezastaví tolikrát," řekla Deníku náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO). Na jaře by se podle ní mělo uskutečnit měření, které má dát odpověď na otázku, zda by semafory pomohly.

Další návrh ve hře

Kromě semaforů pro chodce je ve hře ještě jeden návrh - využití ulice S. K. Neumanna, kam by se odklonila část aut z Gočárovy třídy. Řidiči, kteří by při cestě z Kuklen odbočili u Koruny doleva směrem k vlakovému nádraží, by následně mohli nově pokračovat ulicí S. K. Neumanna až k náměstí 28. října. O otevření celé pěší zóny na Dukelské třídě se však neuvažuje.

Řidiči by následně museli uhnout doleva a pokračovat Chelčického ulicí. Pokud by pokračovali rovně, rychle by se dostali až na Gočárův okruh. Na něj by se napojili na křižovatce poblíž SOŠ a SOU Vocelova za v současné době pro řidiče zúženým viaduktem.

„Mohla by to být varianta, jak se z Kuklen co nejrychleji dostat na městský okruh, přičemž by se řidiči vyhnuli jak Gočárově třídě, tak i nadjezdu u terminálu. Musí to ale posoudit odborníci, já si netroufám říct, zda by to opravdu pomohlo," doplnila Pourová. Podle ní s touto variantou řešení dokonce přišla přímo Policie České republiky. „A ta má ten terén určitě velmi dobře zmapovaný,“ dodala náměstkyně.

Rekonstrukce dřívější světelné křižovatky Koruna začala v létě roku 2015. Stála necelých 130 milionů korun, které město hradilo kompletně ze svého rozpočtu. V provozu je od srpna 2016. Denně přes ní projede více než 20 tisíc aut a zhruba tisícovka autobusů a trolejbusů. V roce 2017 získala ocenění Dopravní stavba roku.