Ukrajinských hrdinů: Část Korunovační ulice v Praze už má v katastru nový název

ČTK

Část pražské Korunovační ulice u ruské ambasády v Praze 6 již je oficiálně přejmenována na Ukrajinských hrdinů. ČTK to zjistila z katastrální mapy. Přejmenování koncem března schválilo pražské zastupitelstvo, nové cedule by se podle radního Prahy Jana Chabra (TOP 09) měly instalovat do konce dubna. Přejmenování ulice navrhlo zastupitelstvo Prahy 6, ruská ambasáda by kvůli tomu mohla mít v budoucnu problém s doručováním pošty.

Transparent u Ruské ambasády v Praze - Transparent označující ruského prezidenta Vladimira Putina za vraha položili 24. února 2022 před ruské velvyslanectví v Praze demonstranti protestující kvůli útoku ruské armády na Ukrajinu. | Foto: ČTK

Chabr ČTK sdělil, že ještě v pondělí byla ulice v katastru nemovitostí stále vedena jako Korunovační. Změnou v katastrální mapě podle radního přejmenování vstoupilo v platnost a katastr rozešle poštou oznámení. "Během dubna budou vyrobeny smaltované tabule, které se poté nově osadí," dodal. Zastupitelé zároveň s přejmenováním části ulice schválili také pojmenování přilehlého železničního mostu po ukrajinském válečném hrdinovi Vitaliji Skakunovi, který 24. února zahynul v ukrajinském městě Cherson, kde odpálil most, aby zabránil postupu ruských jednotek. Most nyní propojuje Korunovační s nově pojmenovanou ulicí Ukrajinských hrdinů. VIDEO, FOTO: Aktivisté vyrazili do pražských bank. Vadí jim spolupráce s Ruskem Ruská ambasáda bude zřejmě muset používat nové pojmenování ulice, případně jako adresu uvádět přilehlé náměstí Borise Němcova, což byl zavražděný ruský opoziční politik, jinak by mohla mít časem problémy s doručováním pošty. Nyní nicméně ještě bude pošta doručovat i zásilky označené původní adresou. "Pokud dojde k přejmenování ulice, tato změna se promítne do databází České pošty, podle kterých jsou zásilky doručovány. Během překlenovací doby, jejíž délka není striktně daná, Česká pošta doručuje zásilky i na adresy, ve kterých je napsaný původní název ulice," uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Dodal, že pošta tak postupuje proto, aby nepřidělávala problémy odesilatelům, kteří nemusí o změně vědět. "Instituce, úřad, firma nebo lidé by ve svém vlastním zájmu měli ty, se kterými si korespondují, o změně adresy informovat," zakončil.