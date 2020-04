Patnáct procent pro radního a patnáct procent pro sebe. Takto se mezi sebou domlouvali dva muži ohledně zakázky za desítky milionů korun. Na případ, kdy si zprostředkovatel obchodu údajně řekl o úplatek pro sebe i radního Prahy 8 Josefa Slobodníka (ODS a Svobodní), který je zároveň členem krizového štábu, upozornil reportér Janek Kroupa ze Seznam zpráv. Vše se týkalo zakázky na dezinfekci veřejných prostor.

Vše začalo e-mailem, který Josef Slobodník poslal ze své soukromé schránky firmě, která vyvinula nový přístroj na dezinfekci velkých prostor. Zástupce firmy ani jeho společnost se však v této kauze nedopustili ničeho špatného, úplatek totiž odmítl dát.

V inkriminované zprávě z 20. března radní Slobodník žádá o zaslání ceníků za dezinfekci. Zástupci firmy se e-mail zdál podezřelý. Politik totiž obchodní poptávku poslal ze svého soukromého účtu a ani se nepodepsal jako člen rady Prahy 8.

Pár dní poté navíc došlo ke schůzce, kde si měl prostředník z firmy Huawei říci o úplatek pro sebe i radního. Schůzka se odehrála na parkovišti u McDonaldu. Zástupce čínské firmy, který se představil jako Pavol, při sjednávání ceny požádal o úplatek pro sebe i pro radního. Výrobce si ale celou schůzku nahrával.

Plán je jasnej

Pavol nejprve požadoval čtvrtinu z ceny pro sebe i pro radního. „Plán je jasnej: deset až patnáct procent pro mě, pro něj. To je minimum, pro mě. Ty mu tam ukážeš to demo a pak to bude chviličku na něm,“ zaznívá na nahrávce. V hovoru mluvil obchodník Pavol očividně jménem radního Slobodníka. Ten případ odmítl jakkoliv komentovat.

Proč při řešení zakázky používal soukromý e-mail, nevysvětlil. „Já si to teď nevybavuji. Zrovna jsem u sebe mohl mít svůj notebook, a tak jsem to psal ze svého,“ říkal radní Seznamu. Na otázky Pražského deníku také zatím nereagoval. Pavol ale přiznal, že se s radním zná a komunikuje s ním přes šifrovanou aplikaci Signal. „Všechny peníze ale měly být pro mě. Vyfakturoval bych to jako zprostředkování,“ říkal Pavol.

Kauzu už odsoudila pražská buňka ODS. Její předseda Tomáš Portlík bude v případě, že se podezření prokážou, požadovat od svých kolegů z Prahy 8 rezignaci. „V současné době bych nekompromisně udílel co nejtvrdší trest. Pokud se podezření prokáže a pan radní celou záležitost nevysvětlí, budu postupovat nekompromisně. Rezignace je v takovém případě minimum,“ říká Portlík.

Od případu se distancoval i zastupitelský klub STAN Praha 8. „Je zcela absurdní, aby radní pro informatiku za ODS poptával dezinfekci škol, které nespadají do jeho gesce,“ uvádí klub s tím, že nechce vynášet rychlé soudy.

Starosta se kolegy zastal

Radnice Prahy 8 se ale za svého člena postavila a s lidmi, kteří v reportáži vystupují, se dokonce hodlá soudit. Podle starosty Ondřeje Grose (ODS) je reportáž vykonstruovaná.

„Na základě rozhovoru dvou lidí, přičemž ani jeden nemá nic společného s MČ Praha 8, vytváří pan Kroupa iluzi, že krizový štáb, respektive jeho člen, porušuje zákon. Důkaz k tomu ale nedokládá,“ uvedl Gros.

Starosta však připustil existenci e-mailu. „Společně jsme nabídku posoudili a vyhodnotili, že je drahá, proto jsme se jí dále nezabývali. Tím pro MČ Praha 8 celá záležitost skončila,“ řekl Gros. „V současné chvíli připravujeme trestní oznámení na osoby vystupující v reportáži,“ dodal starosta.