Na korupční kauzu, která aktuálně otřásá děním v městě pod Ještědem, zareagovalo předsednictvo hnutí ANO v Libereckém kraji. To se rozhodlo vyzvat hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu k okamžité rezignaci. Pokud tak neučiní, bude usilovat o svolání mimořádného jednání krajského zastupitelstva.

Popis fotky: Martin Půta - Hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Hlavním důvodem našeho postoje je, že v případě hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které je součástí STAN, se různá vyšetřování, potažmo obvinění a podezření z korupce, objevují opakovaně,“ stojí v prohlášení volebního hnutí ANO.

K aktuální úplatkářské kauze na libereckém magistrátu se už minulý týden vyjádřil sám Půta. Na čtvrteční tiskové konferenci reagoval na skutečnosti, které se v souvislosti s ním objevily v některých médiích. Přiznal, že v úterý 9. dubna podával policii vysvětlení. Odmítl ale, že se to týkalo právě aktuální kauzy na magistrátu, v níž bylo obviněno už osm lidí a dva skončili ve vazbě.

„V úterý jsem policii podal vysvětlení a poskytoval další součinnost. Z informací, které vím a z otázek, na které jsem odpovídal, chci konstatovat, že to nijak nesouvisí s kauzou kolem veřejných zakázek na liberecké radnici a není to spojeno s firmami ani osobami, které jsou teď veřejně zmiňovány,“ řekl hejtman na tiskovém briefingu.

Někdo porušil mlčenlivost, řekl hejtman Půta. Přiznal, že mluvil s policií

Půta je přesvědčený, že jako hejtman postupoval správně a udělal kroky ve prospěch Libereckého kraje. „Nejsem si vědom toho, že bych se dopustil nějaké trestné činnosti,“ zdůraznil s tím, že byl policií vyzván k vydání počítače a telefonu, což učinil, a policie potom upustila od provádění domovní prohlídky. „Podepsal jsem závazek mlčenlivosti, který jsem stoprocentně splnil a dodržel,“ dodal.

ANO v Libereckém kraji poukázalo na starší korupční kauzu kolem kostela sv. Máří Magdalény. Aféra kolem přestavby kostela za 65 milionů se táhne už od roku 2014. Projekt, který byl od počátku vedený jako rizikový, připravila společnost Geotermální energie pro občany (GEPO), která je společně s firmami Gallos, Developer cz a Metrostav mezi obžalovanými. Hejtman měl podle státního zástupce ze své pozice předsedy Regionální rady ROP Severovýchod ovlivnit zakázku tak, aby peníze na projekt byly vypláceny průběžně a nikoli až po dokončení rekonstrukce.

Kauza s hejtmanem Půtou pokračuje. Před soudem zazněly odposlechy

Za důkaz, že hejtman přijal úplatek, považuje Kadlček tabulku, která byla zajištěna u obžalovaných a ve které jsou vypsána jména a částky. V roce 2020 Vrchní soud v Praze v neveřejném jednání zrušil osvobozující rozsudek v údajné korupční kauze, v níž je jedním z obžalovaných i hejtman Libereckého kraje. Zrušil tak rozhodnutí Krajského soudu v Liberci, který všech dvanáct obžalovaných lidí a čtyři firmy letos v květnu osvobodil. Hejtman od začátku trvá na své nevině. „Osm let života a po změně soudce jsme znovu na začátku. Budu se znovu aktivně hájit a věřím, že i tentokrát mě soud osvobodí. Uznání odposlechů jako důkazu, jak rozhodl vrchní soud, se nebojím. Naopak, dokazují moji nevinu,“ řekl v minulosti Půta.

Podle ANO tyto kauzy politika za hnutí SLK poškozují dobré jméno ostatních politiků, kteří v Libereckém kraji, městech a obcích pracují v zájmu občanů. „Naše výzva k odstoupení vychází z přesvědčení, že hejtman Libereckého kraje, který čelí tolika podezření, a navíc ještě přiznání uplácejícího z předání úplatku, nepřidává na důvěryhodnosti ostatních politiků v Libereckém kraji. Věříme, že příslušné orgány všechny minulé i současné kauzy, které se týkají Liberce a Libereckého kraje, rychle prošetří a soudy je dořeší tak, aby ti, kteří se skutečně provinili proti zákonu, byli potrestáni. V případě, že hejtman očistí své jméno, bude logické, když se vrátí i do své funkce,“ uvedlo předsednictvo hnutí ANO v Libereckém kraji.

Soud potvrdil vazbu dvou ze sedmi obviněných v liberecké korupční kauze

Aktuální záležitost by se měla týkat plánované výstavby obří elektrárny v Ralsku. Liberecký kraj začal o fotovoltaice uvažovat na podzim roku 2021 v souvislosti s energetickou krizí a nárůstem cen energií. Potom byla zpracována studie Vysoké školy báňské Ostrava, která je veřejně dostupná a byla projednávána ve speciální komisi pro rozvoj a revitalizaci Ralska. Probíhají předběžné tržní konzultace, které nebyly ukončeny. „To znamená, že neexistuje ani zadávací dokumentace, podle které by se elektrárna soutěžila, a v samosprávě nepadlo žádné rozhodnutí o tom, jakou z těch pravděpodobných možných cest půjdeme, protože to bude předmětem jednání o dokumentu, který uzavře předběžné tržní konzultace,“ uvedl hejtman Libereckého kraje.

„Vnímáme zároveň i politický přesah současného dění a doufáme, že se vládní uskupení v čele se STAN nebudou snažit tyto kauzy vymlčet tak, jak se děje v případě STAN a takzvaného Dozimetru, ale i jiných kauz vládních uskupení, na které hnutí ANO dlouhodobě upozorňuje,“ dodali představitelé ANO v Libereckém kraji.

Mohlo by vás zajímat: VIDEO: Liberečtí celníci zabavili automaty za 3 miliony, policie stíhá 14 lidí