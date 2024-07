Už zbývá jen poslední krok. Ale zato ten nejtěžší. Vnitřní strana malého okénka se nalézá nad schody. Člověk tak vidí do hloubky, a kdyby mu sjela noha, okamžitě letí do hlubiny. „Proto jsme tu udělali tento padací most. Vezmete za černý pásek, most se rozloží a vstup do schodiště překryje,“ říká Petr Balát a elegantním pohybem vytahuje nenápadnou konstrukci pod okénkem.

Petr Balát je farářem v kostele svatého Gotharda v Budišově u Třebíče. Jde o starobylý svatostánek viditelný široko daleko, a to i z toho důvodu, že střechu jeho věže zdobí více než čtyřmetrová zlacená korouhev znázorňující tohoto světce. Prý je druhá největší na světě.

„Kromě korouhve je věž zajímavá i jiných ohledů, navíc je z ní nádherný výhled. Chtěl jsem ji proto zpřístupnit veřejnosti. To se povedlo, je ale pravda, že nahoře u ochozu už je to docela adrenalin a vhodné pro fyzicky zdatné jedince, kteří tam navíc prolézají poměrně úzkým okénkem,“ vysvětluje otec Petr.

Ani ti méně zdatní však nemusejí smutnit, spousta pozoruhodností se nachází ještě pod ochozem. Jedna z nich slaví tento rok přesně pět set let.