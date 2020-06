Hlavní město koupí odsvěcený kostel Šimona a Judy na Starém Městě, který nyní slouží jako koncertní síň pro Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Památku město koupí za 99,99 milionu korun. O dnešním rozhodnutí vedení města informoval radní Jan Chabr (TOP 09). Vlastníkem kostela je Českomoravská provincie Hospitálského řádu svatého Jan z Boha - Milosrdných bratří.

Kostel sv. Šimona a Judy. | Foto: Deník

"Kostel již léta slouží jako významný kulturní stánek a Praha do něj již v minulosti investovala značné prostředky v rámci údržby. Jsem rád, že takto významný objekt směřuje do vlastnictví hlavního města, a to z toho důvodu, že bude zachováno jeho kulturní a společenské poslání, aby ho nepotkal stejný osud jako kostel svatého Michala, kde byl jeden čas klub a nevěstinec," uvedl Chabr.