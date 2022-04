Věž kostela se před lety zřítila. Teď na ní hodiny znovu ukazují čas

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Obnova kostela svatého Šimona a Judy a parku Jana Tvrzníka u Husovy zvoničky. To jsou hlavní aktivity Lenešického okrašlovacího spolku. Vznikl v roce 2008, impulsem pro jeho zrod byl krátce před tím pád věže románského kostela v centru Lenešic. Jeho obnova spěje do finále, podle předsedy spolku Zdeňka Plačka by mohla být hotová do tří let.

V roce 2008 zřícená věž kostela v Lenešicích prochází obnovou, která je téměř hotová. Hodiny už zase ukazují čas. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Práce na obnově samotné věže značně pokročily, nedávno z ní zmizelo lešení, pro kolemjdoucí se odhalila její krása. „Letos obnovíme schodiště ve věži a vstupní dveře, podařilo se nám na to získat grant od Ústeckého kraje. Úkolem pro příští rok bude obnova dlažby na podlaze,“ sdělil Plaček. Zdroj: DeníkNa kostelní věži ukazují čas hodiny, jsou nové, řízené rádiovým impulsem. Ty původní se při zřícení věže nenávratně poničily. „Chtěli bychom, aby hodinový stroj opět odbíjel čas, zatím na to nemáme peníze. Dopředu ale řešíme, zda by to mělo být každou čtvrthodinu jako dřív, nebo půlhodinu, aby to případně rušilo méně. Většina oslovených lidí v Lenešicích je pro čtvrthodinu,“ řekl Plaček. Po dokončení věže kostela se ještě plánují práce v jeho lodi. Hlavně výměna elektroinstalace a následná obnova omítky a výmalba. „Otázka je, kdy se to udělá, předcházet tomu bude restaurátorský průzkum,“ vysvětlil předseda spolku. „Pokud se nám podaří sehnat peníze, celková obnova kostela skončí do tří let,“ dodal. Ráj pro všechny mudly. V Děčíně se chystá výstava ze světa Harryho Pottera V roce 2008 došlo v Lenešicích kvůli narušené statice k vážnému poškození kostela sv. Šimona a Judy, když se zřítila věž a západní průčelí objektu. Obnova památky ze 13. století vyjde na zhruba patnáct milionů korun. Spolek zároveň usiluje o zvelebení parku pojmenovaného po místním kantorovi Janu Tvrzníkovi. Loni jeho členové a příznivci v centrální části vysadili květiny, které nyní na jaře pěkně rozkvetly. V parku přibyly lavičky, částečně se obnovily cesty, jejich dokončení je v plánu letos. „Chtěli bychom ještě v parku instalovat mlhoviště, které by osvěžovalo vzduch v parných letních dnech. K jeho pohonu bude sloužit malá solární elektrárna, jejíž panely umístíme na střechu autobusové čekárny,“ nastínil další plány předseda lenešického spolku. Systém má zároveň pohánět závlahu pro květinové záhony.

