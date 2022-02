Lednové bohoslužby v Holčovicích začínal farář Pavel Zachrla výzvou: „Běžte prosím někdo vzadu pořádně dovřít ty provizorní dveře, ať nám při mši do kostela nefouká.“ Lednové počasí sice není ideální pro demontáž kostelních vrat, ale restaurátor Jakub Ščipák má zakázek hodně a času málo. Nebylo možné odkládat vysazení dveří až se oteplí.

Historie na prodej. Ve středních Čechách jsou v nabídce zámky i památky

Místní farníci byli tak zvědaví, jak se vstup do kostela změní díky odbornému zásahu restaurátora, že trochu toho průvanu při mši rádi vydrželi. A když bylo nejhůř, pomohl překonat zimu v kostele hrnek svařáku nebo nahřívání prstů nad hromničkou.

Jedno křídlo dveří váží nejméně metrák. Jakub Ščipák s pomocníkem se pořádně zadýchali, něž je přenesli z auta před kostel. Nasazování tak těžkého břemene ve dvou lidech vyžaduje kromě svalů také maximální sehranost.

„Po kostelních vratech je taková poptávka, už to ani nepočítám, kolik mi jich prošlo rukama. Nejsme ale specializovaní jen na kostelní dveře. Dokážeme restaurovat nebo vyrobit veškeré dřevěné věci, třeba okna. Tady v okolí Holčovic jsme měli pěkné zakázky v kostelech třeba v Hynčicích, Zlatých Horách nebo v Domašově u Jeseníku,“ představil Jakub Ščipák svou restaurátorskou firmu.

Zmizely pod vrstvami barev

Vzhledem k tomu, že se jedná o původní dveře z konce 18. století, byly už během své existence mnohokrát natírané. Originální historické mosazné zámky a spousta zajímavých detailů úplně zmizely pod vrstvami barev a nátěrů.

„Měli jsme ty dveře v dílně ve Zlatých Horách asi měsíc. Je to díky prostřednímu pantu takový zvláštní případ. Zatímco nahoře a dole byl běžný pant obrácený trnem nahoru, ten prostřední pant zazdili do portálu kostela obráceně, aby už dveře nikdy nešly vysadit. Jako by chtěli, ať dveře zůstanou na jednom místě na věčné časy. Nebylo možné vrata vysadit bez bourání nebo řezání. Rozbít zeď nám přišlo drastičtější, než kov jemně odříznout a zase šetrně svařit. Museli jsme si ale nejdřív zajistit nástroje, které s sebou běžně nevozíme,“ popsal Jakub Ščipák specifika holčovické zakázky.

Železniční unikát. Cestující do Kamenice přiveze ponorka, vyrazí po úzkokolejce

Když byly dveře zase na svém místě, nastal slavnostní okamžik přezkoušet historickým klíčem, zda je dvě století starý zámek plně funkční.

„Zámek je funkční v tom smyslu, že originální klíč do něj dobře pasuje a dveře se dají snadno odemknout a zamknout. Samozřejmě tento zámek z konce 18. století zdaleka neposkytuje takovou úroveň zabezpečení proti vniknutí jako dnešní moderní zámky. Kdysi jsme měli zakázku v kostele, který měl šest dveří, ale od pěti z nich se už dávno poztrácely klíče. Ověřil jsem si, že i já všechny dokážu odemknout hřebíkem, abych mohl nechat vyrobit repliku historického klíče. Dnes už není moc řemeslníků, kteří umí vyrobit historický klíč a spravit takový zámek, ale naštěstí znám jednoho moc šikovného zámečníka, který rozumí starým technikám zamykání,“ uzavřel Jakub Ščipák.