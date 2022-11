„Na Moravě mají kostelíky vyhřáté, u nás jsme otužilejší. Nevzpomínám si na žádný kostel na Litoměřicku, který by byl celý vytápěný. Morava, to je úplně jiné hřiště. V kostele je teplo a ještě vám to hřeje na kolena,“ usmíval se mluvčí litoměřického biskupství Dominik Faustus, který zároveň odmítá, že by na Litoměřicku došlo k jakémukoli omezení církevní činnosti.

Stejně to komentují i věřící. „Já jsem na zimu zvyklá, do kostela zajdu určitě,“ komentovala situaci například Jana Novotná z litoměřické charity. I generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek potvrdil, že v severních Čechách se v kostelech netopí a omezování bohoslužeb se neplánuje.

„Bohoslužby a práce s věřícími byly ohroženy v době covidu. Na zimu můžeme přitopit lidem topnými koberečky, a to nejen během mší, ale i během v kostele pořádaných koncertů,“ uvedl děkan Petr Szeliga.

Nicméně i on sahá k úsporným opatřením, jakými jsou třeba výměny svítidel za LED, které mají minimální spotřebu energie. Klasické půlnoční mše tedy v ohrožení nejsou. V Litoměřicích dokonce připravují i takzvanou dětskou, která neproběhne v noci, nýbrž začne už v 16 hodin.

Podle vyjádření kněze Petra Smolka z farnosti v Ostravě-Mariánských horách se mají mše sloužit jen v neděli a přes týden se mají konat na faře. V bazilice na Hostýně se místo plynem začalo topit dřevem. Farář z Kelče na Vsetínsku Jan Berka v kostele omezí topení jen do obsazených lavic, stejně bude používáno topení na nohy. „Když je někomu zima, tak ho necháme přede všemi zpívat. To je najednou všem teplo,“ dodal s úsměvem farář z Dobré Jan Kozák.