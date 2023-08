Nyní šestatřicetiletý Tomáš Flesar toho času z Prahy se rozhodl v roce 2016 na motoristické akci v Mostě u propagačního stánku registrovat. „Dobrovolníci, kteří chtěli, mohli přímo na místě darovat kapku krve a tím vstoupit do registru. Svévolně jsem se rozhodl, že chci darovat. V roce 2022 mi volali, že se moje buňky shodují s potenciálním příjemcem a jestli stále platí, že do toho jdu,“ vypráví. Po pětivteřinovém mlčení, kdy mu prý v rychlosti docházelo, že tím může někomu pomoci, na to kývl. Možnost, že by odmítl, vůbec nezvažoval.