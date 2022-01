Vlastenec neuměl pořádně česky: v Býčí skále našel Wankel 40 znetvořených mrtvol

Součástí nové expozice bude také část věnovaná dalším badatelům v Moravském krasu. Nese odkaz Karla Absolona, Martina Kříže, Karla Mašky a Jana Kniese, kteří krasu zasvětili léta výzkumů a práce a vytvořili rozsáhlé sbírky přírodnin. Jejich činnost dosud v muzeu mapovala malá sklepní instalace. „Připomíná amatérské objevitele, kteří v období od 18. století do třicátých let 20. století razili cestu do tajuplného podzemního světa a zasloužili se o jeho poznání,“ dodala Komínková.

Zkrátka nepřijdou ani dětští návštěvníci muzea, které expozicí provede kreslená postava Jindřich Nickamínek. V tajuplných zákoutích si poslechnou pověsti, osahají zkameněliny nebo seskládají pravěké kosti zvířat.

Zásadní objevy

Letos také uplyne 150 let od Wankelova epochálního nálezu v Býčí skále. Tam tým odborníků z českých univerzit a dalších odborných pracovišť před časem dokončil rok trvající revizní výzkum. Kromě dalších nálezů úlomků keramiky, dřevěných vozů s kovovými ozdobami, šperků a zbraní přináší postupně nové a v mnoha případech zásadní poznatky. Podle prvotních indicií se měl v Býčí skále na cestu do záhrobí vydat halštatský velmož se svými doprovodem, oběťmi a mnoha luxusními dary.

Současné poznatky naznačují, že v jeskyni bylo postupně pohřbeno několik generací z tehdejší vládnoucí elity. „Mrtví velmožové a velmožky byli uloženi v dřevěných komorách obložených kameny. S pohřební výbavou, jídlem a dary. Domníváme se, že šlo o jeskynní svatyni z let 575 až 450 před naším letopočtem. Postupně se nám podařilo najít také fragmenty šesti pohřebních vozů. To je polovina z celkového počtu na území Evropy z tohoto období,“ sdělila tehdy za tým odborníků Zuzana Golec Mírová z Karlovy Univerzity v Praze.

Soubor originálních Wankelových nálezů z Býčí skály je vystavený právě v Muzea Blanenska. Tam je před časem půjčilo Naturhistorisches museum ve Vídni. „Podařilo se nám přivézt zhruba sto padesát předmětů. Nejstarší jsou ze starší doby kamenné. Jedná se většinou o štípané nástroje z pazourku a křišťálu,“ řekl archeolog Muzea Blanenska Marek Novák. Nejmladší dovezené předměty pak pochází z mladší doby bronzové.

V muzeu je také socha takzvané Wankelovy princezny z Býčí skály. „Jedná se o rekonstrukci postavy pětatřicetileté ženy ze starší doby železné. Včetně kopie dobových šatů a šperků výhradně ze souboru nálezů z Býčí skály,“ dodala ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková.

K výročí nálezu podle ní připravují ve spolupráci s odborníky řadu zajímavostí. S vídeňskými kolegy například jednají o zapůjčení originálu sošky bronzové býčka. Tu společně podle dobových pramenů našli v roce 1869 v Býčí skále bratranci Gustav a Arnošt Felklovi. Unikátní předměty se později dostaly právě k badateli Jindřichu Wankelovi, který zmíněnou lokalitu důkladně prozkoumal a v roce 1872 se mu podařilo odkrýt unikátní halštatské pohřebiště. „Pokud by se sošku býčka podařilo do Blanska zapůjčit, určitě by to bylo jen na krátký časový úsek. Zatím k tomu ale nemáme z Vídně zpětnou vazbu, měnilo se tam nějak personální obsazení muzea. V jednání s Moravským zemským muzeem je také výpůjčka originální lebky princezny z Býčí skály. Předběžně by to bylo na tři měsíce,“ upřesnila Komínková.

Začátkem léta pak v muzeu plánují menší výstavu z děla malíře Josefa Mánese, který byl blízký přítel Jindřicha Wankela a v Blansku ho navštěvoval. Je také autorem praporu tamního pěveckého sboru Rastislav. V září je pak na programu program přímo před Býčí skálou v dobových kulisách. S průvodem včetně repliky jednoho z halštatských rituálních vozů.