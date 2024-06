Dva kočičí kluci nalezení v popelnici v Kladně se mají čile k světu. Karel a Karel sice ještě nemají úplně vyhráno, ale za pouhých šest dní přibrali polovinu své původní váhy. Pomalu tak začínají dělat lumpárny a zapojují se do nikdy nekončících bratrských bitek.

Dva malé kocourky někdo vyhodil do kontejneru na tříděný odpad v Kladně. Do péče spolku Zachraň zvíře ve Pcherách se dostali v úterý 12. června, a to v hrozném stavu. Koťata nevážila ani 200 gramů a oči měla zalepená hnisem.

Kocourky, kteří dostali jména Karel a Karel, má nyní ve své péči místopředsedkyně spolku Hana Řeháková. „Nechceme úplně jásat, jelikož zvrtnout se může všechno, ale kluci prospívají. Oba už váží kolem 300 gramů. Po šesti dech u nás nabrali krásných deset deka. Jsou zatím na mlíčku,“ popsala žena, která koťata krmí ve dne i v noci každé tři až čtyři hodiny.

„Jsou plní života a hrají si, čili to vypadá, že je vše na dobré cestě,“ dodala Řeháková.

Pokud vše půjde dobře, oba Karlové půjdou do adopce. „Teď jim jsou tak tři týdny. Pokud bude vše v pořádku, předpokládáme, že by to bylo možné kolem desátého až dvanáctého týdne,“ uzavřela místopředsedkyně spolku Zachraň zvíře.