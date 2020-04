Development a celkovou rekonstrukci objektu převezme developerská společnost Sekyra Group. "Cílem spolupráce se Sekyra Group je provést rozsáhlou rekonstrukci Kotvy tak, aby jí byla navrácena prestiž a status špičkové nákupní destinace v historickém centru Prahy," uvedla Generali.

Společnost PSN, ve které je jednatelem syn miliardáře Václava Skaly Maxmilian Adam Skala, koupila Kotvu v roce 2016. Na základě rozhodnutí ministerstva kultury byl obchodní dům loni prohlášen kulturní památkou. K přestavbě je podle dřívějšího vyjádření ředitele obchodního domu Marka Vavřiny schválená dokumentace od Národního památkového ústavu. Rekonstrukce má rovněž povolení od původních architektů stavby manželů Věry a Vladimíra Machoninových.

Podle informací ČTK z letošního února plánovaná rekonstrukce nejspíš začne nejdříve příští rok. Stavební úřad Prahy 1 zatím obdržel žádost jen na dílčí úpravy, uvedl tehdy za tiskové oddělení radnice první městské části Martin Šebesta. Také někteří nájemci ČTK potvrdili, že jejich prodejny budou v místě fungovat určitě do konce roku.

Těšíme se na renovaci ikonické nemovitosti

"Jsme hrdí na to, že můžeme investovat do této ikonické nemovitosti a těšíme se na její úplnou renovaci, která však zachová její historickou hodnotu a zároveň přijme ty nejmodernější uznávané standardy. Tato akvizice je plně v souladu s naší strategií investovat do hodnotných aktiv v nejdynamičtějších a nejrychleji rostoucích evropských městech," uvedl šéf regionu CEE & Nordics ve společnosti Generali Real Estate Ramon Spoladore.

Obchodní dům Kotva byl otevřen v roce 1975 jako příklad luxusního československého obchodního domu. V době uvedení do provozu byla Kotva pátý největší obchodní dům v Evropě s prodejní plochou 22 160 metrů čtverečních, který dokázal díky 2000 zaměstnanců obsloužit až 75 tisíc zákazníků denně.

Kotva patří mezi tzv. druhou generaci českých obchodních domů. Stavba na půdorysu propojených šestihranů vznikala podle návrhu Věry Machoninové a Vladimíra Machonina a bývá považována za jednu z nejvýznamnějších českých staveb první poloviny sedmdesátých let.

Kotva i další obchodní domy po roce 1989 musely čelit nově vznikajícím moderním nákupním centrům. Obchodní dům se dlouhodobě potýkal s nedostatečným zájmem o pronájem obchodních ploch, v některých patrech zůstávaly volné prodejní plochy.

Generali je jedním z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. Skupina Generali, která byla založena v roce 1831, působí v 50 zemích světa a její celkový příjem pojistného v roce 2019 činil 69,7 miliardy eur (1,9 bilionu korun).