Počasí v Česku zatím vodním radovánkám moc nenahrává. O víkendu by se ale mělo udělat přeci jen lépe. Už dnes své brány nicméně znovuotevřelo koupaliště na Petynce v Praze 6.

Koupaliště Petynka. | Foto: Petynka

To mělo být podle původních předpokladů kvůli rekonstrukci uzavřené do poloviny června. „Práce ale zpozdila koronavirová pandemie, neboť vana bazénu byla objednaná z Itálie a po uzavření hranic ji nešlo dopravit do Prahy,“ informovala před časem městská část.