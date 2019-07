Koupací biotop, v němž se o čistotu vody starají rostliny a další užitečné organismy a plavce nemíjejí ryby, otevřela obec před měsícem. „Koupací biotop jsme vybudovali na místě, kde v minulosti byl rybník, který v sedmdesátých letech nahradilo koupaliště. To dávno nesplňovalo požadavky a chátralo, až přinášelo jen zátěž a rizika,“ přiblížil starosta Laškova Ladislav Jedlička.

Beton nechala obec vybagrovat. Po socialistickém koupališti zůstala díra v zemi. „Vydali jsme se do Paseky, odkud jsme si přivezli informace o koupacím biotopu a některé podklady. Když v Pasece otevírali, my jsme se pomalu pouštěli do díla,“ vzpomínal starosta.

Zázemí pro rekreanty v Laškově postavit nemuseli, to obec zřídila před 15 lety v rámci budování víceúčelového hřiště. „Budovali jsme jen koupaliště s čistící zónou,“ popisoval Jedlička. Ve vedrech nabízí koupací biotop vyžití plavcům i nejmenším dětem. Zahrnuje brouzdaliště s vodním hříbkem a plaveckou část o hloubce 2,1 až 2,5 metru.

Stál celkem 7,6 milionu korun. Polovinu pokryla dotace Ministerstva pro místní rozvoj a 200 tisíc poslal Laškovu Olomoucký kraj na dovybavení. Ten požádala obec také o příspěvek na vysavač a zavlažovací systém.

Čistící zóna funguje bezvadně

První měsíc ostrého provozu si Laškovští pochvalují. „Čistící zóna funguje bezvadně, zvolili jsme trochu jiný systém než v Pasece. Jen musí přát počasí,“ dodal starosta Laškova.

Červenec k osvěžení u vody moc nelákal, koupaliště v Olomouckém kraji i na dva týdny zavřela. „Už je zase pařák a do konce července avizují třicítky pořád. Tradice koupaliště v Laškově je třicetiletá a lidé se k nám vracejí, jiní objevují nové místo, kde se mohou okoupat, protože v této části kraje koupaliště chybělo. Naše navíc nesmrdí chlórem,“ zval starosta do Laškova.

V úterý i ve středu dorazilo přes 200 lidí. Novinku už našli i cyklisté, kteří na svých toulkách vyhledávají Konicko a okolí. "V úterý stálo u koupaliště na 40 kol. Jsme rádi,“ pochvaloval si starosta.

Plány má i Velká Bystřice

Cestou biotopu se vydali také v Otaslavicích, kde otevřeli vloni v červenci. Největší funguje od roku 2013 v Litovli. Od meteorology předpovídaných třicítek si litovelský provozovatel slibuje pořádnou návštěvnost.

„Na víkend to vidím i tisíc lidí za den. Jezdí k nám lidé z celého okolí, voda bez chemie láká nejen ty, kteří trpí alergiemi,“ reagoval ředitel Technických služeb Litovel Karel Zmund. V úterý provedla pravidelnou prověrku vody litovelská. Výsledky byly vynikající. "Voda je perfektní! Vidět je na dno i v největší hloubce. Lidé by neměli váhat,“ lákal zájemce Zmund.

O koupališti s vodou bez chemikálií uvažují i další obce v Olomouckém kraji. Třeba ve Velké Bystřici. Mělo by se jednat o společný projekt tří obcí, které plánují biokoupaliště bez ryb v lokalitě za Burkem.