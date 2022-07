Některé horké červnové víkendy zaznamenalo žatecké koupaliště návštěvnost 1500 lidí za jediný den. „Návštěvnost byla v červnu dobrá, uvidíme, co nám přinesou další dva měsíce,“ sdělil ředitel Technické správy města Žatec Andrej Grežo. Koupaliště je v provozu od poloviny června.

Největší novinkou je bazén s atrakcemi pro malé děti. Ten je na koupališti od loňského léta, v minulé sezoně se ale zprovoznit nestihl. „Bazének naši Aničku hodně baví, jsme za něj rádi,“ řekl otec sedmiletého dítěte a pravidelný návštěvník žateckého koupaliště Tomáš Veselý. „Naši plavčíci dohlížejí na to, aby bazén využívaly děti, pro které je určený. Tedy od čtyř do osmi let věku,“ dodal Grežo. V areálu je i nová lezecká pyramida a další nové herní prvky u bazénů.

V Podbořanech jsou letošní novinkou dvě skluzavky, menší a větší. Jejich konec je nad vodou bazénu. „Mají úspěch. V červnu přišlo šest tisíc návštěvníků, což je nadprůměrné množství. Možná v tom svou roli hrají i skluzavky,“ řekl provozovatel areálu Petr Ulke. Poprvé se pro návštěvníky otevřel v prvním červnovém týdnu a nevyužívá se jen ke koupání. Například na čtvrtek 14. července se tam chystá promítání pod širým nebem, v pátek 15. července koncert místní základní umělecké školy a o den později taneční zábava.

Také na lounském koupališti se tisíce návštěvníků, které tam během července dorazily, těšily z několika novinek. Například je nově opravený a vylepšený tobogán, rozšířené prostory stánku s občerstvením, opravené hřiště na plážový volejbal.

„Opravili jsme také motory u zařízení komplet v celém areálu, což znamená, že všechny pohyblivé atrakce jsou v provozu,“ vysvětlil ředitel Lounské správy plaveckých areálů Jan Macháček. Další novinkou je několik nových herních prvků za potokem.

Řada lidí před koupališti dává přednost přírodnímu koupání. V okrese mají k dispozici několik vhodných rybníků a zatopených lomů a také velkou plochu přehrady Nechranice. Návštěvníci ale musí počítat s obnaženými břehy, neboť kvůli probíhající rekonstrukci přelivu se voda z nádrže dlouhodobě odpouští.