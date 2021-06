Tropy vydrží až do pondělí. Na pláži na Olomoucku je to už nyní jak u Jadranu

Devětadvacet. Takové bylo středeční teplotní maximum v Olomouckém kraji. A horko bude ještě větší. Co den, to plus jeden stupeň Celsia, až k víkendovým třiatřiceti.

Pískovna Náklo, 16. června 2021 | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

Vedro bude rozpalovat ulice a lákat k poležení a osvěžení u vody. V regionu již otevřela většina koupališť. Příjemné vyžití nabízejí i přírodní vodní plochy. Ve středu byla rtuť teploměru nejblíže třicítce v Přerově, kde meteorologové odpoledne naměřili 29,3 stupně Celsia. Česko čekají tropické dny. V sobotu může teploměr ukázat až 35 stupňů Celsia Přečíst článek › „V Olomouci bylo maximum 29, Prostějov měl 28,2 stupně. Jen dvě stanice v Olomouckém kraji překročily 29 stupňů,“ sdělila Deníku Marie Glofáková z ostravského regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. „Příjemné červnové teploty. Žádné rekordy nepadaly,“ usmála se. Neděle až 33°C Teploty však budou v nadcházejících dnech nadále stoupat. „Už ve čtvrtek na jednatřicet, pátek dvaatřicet a sobota, neděle až třiatřicet. O jeden stupeň za den,“ sdělila meteoroložka. Nový adrenalin, ale i mírné zdražení. Největší kemp otestuje čtyřdenní víkend Přečíst článek › U vody byly davy už ve středu odpoledne. Lákaly třeba pláže pískovny Náklo, kde si lidé užívali na dece i ve vodě. „Jako u Jadranu. Voda je ještě dost studená, ale to je na Nákle vždycky,“ pochvaloval si jemný písek na pláži a chlazené pivo v kelímku manželský pár z Olomouce. „O víkendu jsme tady zase. I s vnoučaty,“ smáli se šedesátníci. Kde se osvěžit? Na Olomoucku kromě přírodních letovisek mohou lidé vyrazil na většinu koupališť. V provozu jsou areály ve Šternberku, Uničově i koupací biotop v Litovli. V Olomouci otevřel i venkovní areál plaveckého bazénu, který je stejně jako vloni provozován samostatně, není možné přecházet do kryté plavecké haly. Návštěvníci se mohou osvěžit i v aquaparku, kde jedou oba areály: vnitřní a letní aquapark. Koupací biotop Paseka otevře na konci příštího týdne, koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech 1. července. Počátkem prázdnin chtějí zprovoznit koupaliště v Majetíně.