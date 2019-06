Majitelem zámečku je právník a prezident Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Oldřich Vaníček. Na lukrativních pozemcích plánoval vybudovat domov pro seniory, objekt si ale žádá nutné opravy, které se mu dosud nepodařilo zrealizovat.

Vaníček proto poslal dopis Praze 5 a nabídl jí k odkupu jeho společnost Cibulka a. s., která usedlost s rozlehlými prostory formálně vlastní. „Prověříme možnosti, jak by se dala Cibulka využít. Objednáme si znalecký posudek na cenu a rozvoj usedlosti,“ řekl Pražskému deníku radní Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).

Jasno bude po prázdninách

„Až budeme mít podklady, tak první, co uděláme, bude jednání s magistrátem,“ dodal radní. Podle něj by rekonstrukce celého areálu mohla stát stovky milionů korun, což by samotnou městskou část mohlo zruinovat. Jasno by městská část měla mít po letních prázdninách.

Podle spolku Cibulka měl majitel do roku 2018 provést rekonstrukci krovů, což neučinil. „Připomněli jsme to v květnu zastupitelům Prahy 5. Kdyby majitel krovy neopravil, úřad je může opravit sám a náklady pak po něm vymáhat. To by samozřejmě mělo velký vliv na rychlejší vyjednávání o ceně,“ vysvětluje Pavel Peterka ze spolku Cibulka.

Kultura i bydlení pro seniory

Prahy 5 by chtěla historický objekt v budoucnu využívat pro nejrůznější kulturní aktivity či jako sociální bydlení pro seniory. Podle spolku Cibulka by zde své zázemí mohly nalézt i školy. „Ekonomicky se nejvíce vyplatí využít usedlost pro školství,“ říká Peterka. „Usedlost je však rozmanitá, určitě se najde i další pestré využití, jako menší klub seniorů, galerie či muzeum,“ dodává Peterka. Podle něj se ale naopak nehodí pro byty, kterých rostou v okolí tisíce.

Stát chátrající objekt dva roky před sametovou revolucí prodal České spořitelně, od ní jej v 90. letech koupila firma Ústřední automotoklub. Jejím jediným akcionářem byl tehdy Oldřich Vaníček. Ten renovaci slibuje už více než 20 let.

Objekt po několik let také obývali squatteři, kteří měli s Vaníčkem podepsanou smlouvu. Ti objekt udržovali v zakonzervovaném stavu a chátrání pozastavili, v roce 2015 je ale vyhnala policie.

Majitel objektu již dříve pro server iDnes uvedl, že prodej nepopírá. „Jsem vázán, že se k tomu zatím nebudu vyjadřovat,“ řekl Vaníček.