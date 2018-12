Antonínu Špačkovi z Jezeřan–Maršovic na Výškovsku zvonilo pod rukama dlouhá léta železo. Před rokem ale našel zalíbení v práci se dřevem. Nejprve vyřezávat zvířátka, teď dokončuje svoji zatím největší práci: betlém s více než dvacítkou postav.

Dláto vzal do ruky loni. „Manželka mi řekla, ať jí vyřežu kočičku. Postavili jsme ji před dům, šla kolem kamarádka a chtěla taky. A tak se to rozeběhlo, vyráběl jsem různá zvířátka a podobně,“ vzpomíná pětašedesátiletý vyučený kovář Špaček.



Dřevo a řezbářství se mu líbilo vždycky. „Obdivoval jsem krásně vyřezané věci a mám také rád přírodu. Proto často chodím do lesa, prohlížím si stromy a rozeznávám různé druhy. A dřevo se mi zkrátka začalo líbit. Na kovářství nedám dopustit, ale práce se dřevem je čistší a je to menší dřina,“ hodnotí Špaček.



Když se od loňského podzimu zotavoval z nemoci a operace, napadlo někdejšího dlouholetého starostu dobrovolných hasičů, že pro obec vyrobí dřevěný betlém. „Začal jsem v dubnu a nyní ho dokončuji. Má přes dvacet postav, asi osm lidských v životní velikosti. Jsou to Josef a Panna Maria, Jezulátko, dva andělé, pastýři a kolem dvaceti zvířat. Tři krále dokončím po Novém roce. Betlém bude k v Jezeřanech k vidění od 23. prosince nejméně do Tří králů,“ informuje Špaček. A dodává, že dalších řezbářských plánů má ještě mnoho.