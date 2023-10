Když člověk vejde do budovy s původní omšelou fasádou, v přízemí najde rozlehlou místnost zářící novotou, plnou zákoutí k posezení. A také moderně vybavený filmový ateliér se zeleným pozadím a desítkami kostýmů a rekvizit. Jde o jedno z hlavních lákadel pro školy i veřejnost z obou stran blízké hranice. Poutník by se brzy měl stát i místem, kde by se člověk naučil relaxačním technikám a pročistil si hlavu.

Objekt totiž spravují filmař Petr Mikšíček a jeho manželka Klára, osobní koučka. „Ráda pomáhám lidem, aby se cítili lépe. Manžel zase rád filmuje a sbírá historické příběhy. A díky Kovářské se nám to všechno propojilo,“ líčí Klára Mikšíčková. V září tu tak proběhl Festival pro dobrou náladu s filmařskými workshopy, kreativními dílnami, jógou či relaxací mysli.

Pouť ho změnila

Vše začalo tím, že se v roce 2000 Petr coby pražský student kulturologie rozhodl obejít republiku. Tím zblízka poznal Sudety a vzaly ho za srdce. „Ta cesta mě úplně přeprogramovala,“ vzpomíná.

Od té doby se věnuje česko-německému pohraničí a zaměřuje se hlavně na Krušné hory, odkud pochází jeho prarodiče. Chtěl oživit povědomí o zaniklých obcích, začal sbírat vzpomínky pamětníků, pořádat výstavy a psát knihy.

Steinmeier, německé Opráski i Hurvínek. Češi a Němci slavili čtvrtstoletí fondu

V roce 2011 poprvé spatřil po válce zaniklou osadu Königsmühle. „Úplně mi to vyrazilo dech. Kousek od Klínovce s těžkým turismem najdu osadu, kde stojí všechny domy jako tenkrát,“ líčí. Místo mu učarovalo natolik, že založil spolek DoKrajin a s dalšími nadšenci o něj začali pečovat.

A také tu pořádat česko-německý festival, aby sem znovu přivedli život a zájem veřejnosti. Do krajiny tu instalují umělecká díla vytvořená tvůrci z obou zemí, hrají zde čeští a němečtí muzikanti a Klára tu pořádá relaxační kurzy.