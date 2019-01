Od léta se potulovala v lesích Českého Švýcarska. Mnozí jí v divočině mezi vlky předvídali krátký život. Koza ale na území těchto šelem přežila a neporazila ji ani zima. Nyní je opět mezi lidmi, sama přišla tento týden do osady Kopec nedaleko Brtníků. Hospodářské zvíře bude žít na statku Na Stodolci ve Chřibské.

Koza žije v lesích Českého Švýcarska mezi vlky. | Foto: Petr Paulíček

Z lesů koza vyšla na Kopci v úterý v podvečer. Podle Františka Krupky, na jehož usedlost dorazila, se na ní měsíce v lesích nijak nepodepsaly. V divočině Českého Švýcarska, kde žijí také vlci, se pohybovala nejméně 148 dní.

„Objevila se na dvoře, chodila nám pod okny. Když jsem jí dal jablka a rohlíky, tak se nechala i podrbat,“ popsal návrat zvířete do civilizace Krupka, který bydlí kousek od lesa. Na noc ji pak dal pak do výběhu ke slepicím a druhý den se zeptal místního hospodského, jestli neví, komu by mohla patřit.

HLEDÁNÍ MAJITELE

„Říká se, že hostinští vědí všechno. A ten mi říkal, že u nás na Kopci kozu nikdo nemá, žije nás tady jen pár starousedlíků. A že zavolá do Mikulášovic starostce,“ pokračoval ve vyprávění Krupka. O tom, že po lesích nedaleko jeho usedlosti běhá slavná koza dlouhé týdny, totiž neměl nejmenší tušení.

„Mediální hvězda“ ale na Kopci nezůstala dlouho. Díky hospodskému a následně starostce Mikulášovic Miluši Trojanové se o nálezu zvířete dozvěděl mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. „Když jsem ji viděl, bylo jasné, že je to naše tulačka,“ prohlásil Salov.

Zvíře je zatím u něj v dočasném azylu, který našla mezi kamerunskými ovcemi. Brzy se ale přestěhuje k jednomu z partnerů národního parku, totiž do statku Na Stodolci v Chřibské. Tam bude v kozím stádě.

„Koza se mezi ovcemi necítí úplně dobře, ovce se s ní také nekamarádí a obzvlášť beránek zlobí,“ vysvětlil Salov, proč dojde k přesunu do Chřibské.

O navrátilce se nyní může přihlásit na správě národního parku jeho majitel. Musí ale jednoznačně prokázat, že se opravdu jedná o jeho kozu.

Odborníky udivilo především to, že koza přežila tak dlouho v divočině, kde se vyskytují vlci. Pro ty by totiž mohla být snadnou kořistí, pokud by se potkali. Naopak s potravou dlouho problémy neměla. Ty mohly přijít až v posledních dnech, kdy napadl sníh a koza se vrátila mezi lidi. Netrpěla ani nedostatkem vody, Českým Švýcarskem protéká řada potoků, které mohla využít k napájení.

„Ale ani sněhu nebylo tolik, aby trpěla hlady. Mohla třeba okusovat stromky,“ vysvětlil chovatel z Kozí farmy Víska v Dolní Poustevně Ondřej Malina. Podle jeho slov zvíře neohrozilo ani zimní počasí s nízkými teplotami a sněhem. „Pokud jsou na to zvířata zvyklá, snášejí to naprosto v pohodě,“ dodal Malina.

Sláva kozy by ale nemusela pohasnout ani po jejím návratu. Například krásnolipský pivovar totiž uvažuje o tom, že pokud se nepřihlásí její majitel, využije ji pro propagaci jednoho z piv z Českého Švýcarska. Marketingově by bylo možné ji využít i při nabízení dalších regionálních, především zemědělských produktů.

Koza se poprvé objevila na záznamu fotopasti umístěné v Českém Švýcarsku ve druhé polovině loňského srpna. Poté se podařilo neobvyklého obyvatele lesů ještě několikrát vyfotit. Vždy to bylo v okolí Vlčí Hory, tedy jen několik kilometrů od Kopce.