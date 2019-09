S podobným problémem se záchranka setkávala i dříve, avšak jen ojediněle. „Letos jsme už museli nechat dekontaminovat celou jednu výjezdovou základnu v kraji. Za poslední týden evidujeme jenom v Ústí nad Labem tři případy, ve kterých nám pacienti zejména ze sociálně vyloučených lokalit a z ubytoven zamořili výjezdové vozy štěnicemi,“ říká mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník s tím, že štěnice ve vozech záchranářům značně komplikují činnost. „Každý takový vůz musí následně na kompletní dekontaminaci, a to za podmínek nepřetržitého zajištění výjezdové činnosti. V případě, že se budou podobné incidenty opakovat, jsme připraveni si půjčit sanitky z jiných výjezdových stanic,“ doplňuje Voleník.

Byly i v porodnici

V praxi to například vypadá následovně. Záchranka přijede k člověku do ubytovny nebo do nechvalně proslulých ghett do Předlic, Chanova nebo Janova. Tam se kvůli špatným bytovým podmínkám nebo nedostatečné hygieně vyskytují štěnice. Při převozu pak zanese pacient štěnice do sanitky, v případě hospitalizace i přímo do nemocnice. Stává se i to, že štěnice přelézají na zdravotníky, kteří je nevědomky přenášejí dál.

Podnět od záchranné služby dostala už i Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje (KHS). „Situací se začínáme neprodleně zabývat,“ potvrzuje vedoucí protiepidemického oddělení KHS Eva Patrasová.

S případy výskytu štěnic se potýká také společnost Krajská zdravotní (KZ), pod kterou spadají velké nemocnice v Děčíně, Ústí, Teplicích, Mostě a Chomutově. „Riziko zavlečení štěnic a podobného hmyzu je reálné, a to zejména s ohledem na socioekonomický faktor regionu. Pokud tato situace nastane, bezodkladně jednáme v souladu s příslušnými předpisy a k řešení objednáváme specializovanou firmu,“ uvádí Martin Klimeš ze Střediska komunikace KZ.

Loni likvidovala KZ štěnice v porodnici v Mostě. Některé matky tak nemocnice propustila do domácího ošetření, jiné přeložila na jinou stanici dětského a dorostového oddělení.

Teplo cítí i na 50 metrů

Štěnice domácí je hmyz, který se živí převážně lidskou krví. Hostitele vyhledává zaměřením na teplotu těla, tedy i na velkou dálku. Přes den se skrývá v různých škvírách a skulinách, nejraději v okolí lidských postelí. V noci ze svého úkrytu vylézá, bezproblémově se pohybuje i po stěnách, je schopná vniknout do obydlí otevřeným oknem, ale i cestovat v bytovém domě podél rozvodů různými šachtami. Za potravou je schopná urazit během noci až 50 metrů. „Svého budoucího hostitele dokonce cítí i přes zeď. Ze stropu pak padá na spící osoby a po vyhledání vhodného místa na obnažené kůži zabodává sací ústrojí a nasává lidskou krev. V lidském obydlí ji proto nejčastěji nalézáme přímo v konstrukci postelí, pod povlaky matrací, v jejich švech, dále pak za obrazy, v nábytku obklopujícím postel, ale i ve vypínačích elektrického osvětlení a elektrických zásuvkách,“ vysvětluje Eva Patrasová z KHS.

Když se štěnice zakousne do člověka, saje z něj krev zhruba pět až deset minut. „U citlivých osob dochází ke vzniku 1-3 centimetry velkých, silně svědivých pupenů, které mohou být provázeny i horečkou a kopřivkou,“ informuje Patrasová.

Na zdech po nich zůstávají četné stopy natrávenou krví zbarveného tmavohnědého až černého trusu. „V případě většího zahmyzení je možno zaznamenat i charakteristický a nepříjemný zápach, který vylučují zejména larvy.

Významnými ohnisky výskytu štěnic jsou příbytky osob v socioekonomické nouzi, k šíření štěnic dále přispívá distribuce použitého nábytku a textilu, nicméně k zavlečení štěnic může dojít i do domácností s vysokým hygienickým standardem, a to pomocí zavazadel po návštěvě hotelů a různých rekreačních zařízení,“ doplňuje Patrasová.

Odolné zvířátko

V mnohých případech se štěnice objevují také ve škole. „V tomto případě vždy žádáme rodiče, aby u svých dětí zajistili pravidelnou kontrolu osobních věcí, tedy oděvů, aktovek a jejich obsahu. Dále aby provedli prohlídku bytu, zejména postelí, matrací a lůžkovin a okolí postelí, a pátrali po stopách případného výskytu štěnic, což jsou živý hmyz, svlečky larev, přilepená vajíčka, stopy trusu na stěnách a předmětech,“ doplňuje Patrasová.

K běžným dezinsekčním přípravkům je štěnice rezistentní. Při podezření na její výskyt je tak nutné kontaktovat odbornou firmu. „Ta může posoudit nutnost případného provedení postřiků i v okolních bytech k zamezení opětného zahmyzení,“ uzavírá Patrasová.