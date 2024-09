Vítězství v krajských volbách 2024 si připisuje hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše, které uspělo v deseti ze třinácti krajů. Po jednom vítězství získali ODS (Jihočeský kraj), koalice Spolu (Jihomoravský kraj) a Starostové pro Liberecký kraj (Liberecký kraj). Také před čtyřmi lety zvítězilo hnutí ANO v deseti ze třinácti krajů. Kvůli povolebním koalicím však obsadilo místa hejtmanů pouze ve třech krajích.

Jihočeská ODS vedená stávajícím hejtmanem Martinem Kubou bezprostředně po oznámení výsledků voleb oznámila, že v kraji nebude usilovat o vznik koalice a povládne sama. Jednobarevné vlády může ve dvou případech utvořit i hnutí ANO, a to v Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Již v sobotu 21. září pak vznikla i první koalice, a to v Jihomoravském kraji, kde vítězné Spolu vedené Janem Grolichem uzavřelo memorandum se Starosty pro jižní Moravu.

Koalice již vznikla také v Pardubickém kraji, v jehož čele bude již ve čtvrtém volebním období za sebou pokračovat Martin Netolický.

Jihočeský kraj

Krajské volby 2024 v Jihočeském kraji drtivě ovládla ODS vedená stávajícím hejtmanem Martinem Kubou, která získala 34 křesel z pětapadesátičlenného zastupitelstva, což znamená pohodlnou většinu. Již v sobotu 21. září tak oznámila, že nebude sestavovat koalici a na jihu Čech povládne sama.

Do zastupitelstva se dostaly jen další dva subjekty, a to druhé hnutí ANO a třetí levicová koalice Stačilo!

„V současné situaci nevidím důvod, proč bychom koaliční jednání vedli,“ sdělil Kuba, jenž je zároveň předsedou Asociace krajů ČR, novinářům.

Jihomoravský kraj

Stávající hejtman uspěl také v Jihomoravském kraji. Volby v tomto regionu totiž vyhrála koalice Spolu vedená lidovcem Janem Grolichem, který získal téměř 40 tisíc preferenčních hlasů. Podle procentuálního rozdělení hlasů získá Spolu 31 z celkem 65 křesel, druhé ANO pak 22 křesel. Po čtyřech křeslech mají Stačilo!, STAN a koalice SPD, Trikolora, PRO a Svobodní.

Koalice Spolu již v sobotu 21. září uzavřela memorandum se Starosty pro jižní Moravu. Grolich po jednání novinářům řekl, že koaliční smlouvu strany podepíší příští týden. „Uzavřeli jsme dohodu o společném postupu při tvorbě koaliční smlouvy. Budeme se dál bavit o složení rady a rozdělení gescí, je pravděpodobné, že smlouvu podepíšeme v průběhu příštího týdne.“

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj je dalším z regionů, kde může vzniknout jednobarevná vláda. Na západě Čech totiž jasně dominovalo hnutí ANO, které získalo 28 zastupitelů z celkových 45. Druhé skončilo hnutí STAN (sedm křesel) a třetí SPD (čtyři křesla). Vítěz voleb přesto avizoval, že bude jednat o koalici.

„Všechny subjekty, které se dostaly do krajského zastupitelstva, pozveme ke stolu a budeme s nimi určitě chtít hovořit. Budeme s nimi chtít mluvit o našem programu,“ prohlásila po sečtení výsledků jednička kandidátky Jana Mračková Vildumetzová. „Současná situace je taková, že určitě máme nějaký čas, ale může to být za nějakou dobu,“ doplnila.

Královéhradecký kraj

Ve volbách do zastupitelstva Královéhradeckého kraje zvítězilo hnutí ANO, které získalo necelých 35 procent hlasů. Druzí Silní lídři pro kraj (ODS, KDU-ČSL, Východočeši) s lídrem Martinem Červíčkem, který byl hejtmanem v uplynulých čtyřech letech, získali necelých 27 procent hlasů. Vítěz voleb již nabídl Červíčkovi vznik koalice obou nejsilnějších subjektů.

„Potkali jsme se ze slušnosti a jsem rád, že nás nikdo nemůže obejít. Domluvili jsme se, že budeme pokračovat příští týden, toto bylo jen zdvořilostní setkání prvního s druhým. Teď se dočkáme normálního vyjednávání. Budeme se bavit o programu a kam kraj můžeme dotáhnout. Na druhou stranu se budeme potkávat i s dalšími, protože nás oslovili i jiní. Jsme připraveni přijmout každého,“ konstatoval lídr kandidátky ANO Petr Koleta, který chce post hejtmana.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji došlo k těsné bitvě o vítězství mezi ANO a Starosty pro Liberecký kraj, přičemž prvně jmenované hnutí přišlo o první místo až v samotném závěru sčítání. Dá se proto předpokládat, že koalici vytvoří právě vítěz voleb (20 mandátů) s třetí koalicí Spolu, která získala pět křesel.

Stávající hejtman Martin Půta, který je lídrem Starostů, ale v rozhovoru pro Deník uvedl, že jednání proběhnou i s hnutím ANO. „Je druhé na pásce a udělalo velký volební výsledek. Je potřeba k tomu přistupovat s respektem,“ zdůraznil.

„Chceme postavit takovou koalici, která bude stabilní, a bude pracovat na prioritách, na kterých se koneckonců podle mě shodla drtivá většina politických subjektů,“ doplnil.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj je třetím regionem, v němž může vzniknout jednobarevná vláda. A to na základě vítězství hnutí ANO, které získalo 35 křesel z 65 možných. Druzí skončili Starostové a osobnosti pro kraj, které vedl exhejtman Ivo Vondrák, jejich 11 mandátů však nebude stačit na většinu ani v případě, že by se spojili se třetí koalicí Spolu (10 mandátů).

Bývalý člen hnutí ANO Vondrák byl přesto s výsledkem voleb spokojen. „Získat patnáct procent je pro nás důvod ke spokojenosti,“ konstatoval se širokým úsměvem. Zároveň odmítl možnost, že by na půdě krajského zastupitelstva šlo uskupení do koalice s vítězným ANO. „Nemá to smysl,“ přiznal.

Hejtmanem kraje pravděpodobně zůstane Josef Bělica, který se k funkci dostal v dubnu letošního roku jako třetí v rámci jediného volebního období. „Jak jsme deklarovali před volbami, jsme připraveni jednat se všemi subjekty, které o to mají zájem a jejichž prvotním zájmem je rozvoj Moravskoslezského kraje, nikoli osobní ambice,“ reagoval na výsledek voleb.

Olomoucký kraj

Krajské volby v Olomouckém kraji vyhrálo ANO, jež v zastupitelstvu, které má 55 členů, získalo 26 mandátů. Druzí skončili Starostové pro Olomoucký kraj s devíti mandáty. Třetí Spojenci24 s vámi budou mít šest zastupitelů. Čtvrtá koalice SPD, Trikolora, PRO a Svobodní má pět mandátů. Na pátém místě je ODS s pěti zastupiteli. Šesté místo obsadila koalice Stačilo! se čtyřmi mandáty.

Složit koalici bez vítěze voleb je tak prakticky nemožné. „Žádná z variant není žhavá více, nebo méně. Budeme mít za chviličku jednání s partnery, s těmi, kteří se dostali do zastupitelstva, a budeme jednat se všemi, kteří budou ochotni přijít. Se třemi už jsem telefonoval, máme nastaveny časy a začínáme jednání,“ uvedl již po sečtení hlasů lídr kandidátky ANO Ladislav Okleštěk, který byl hejtmanem kraje již mezi lety 2017 a 2020.

Pardubický kraj

Vítězem krajských voleb v Pardubickém kraji se stalo hnutí ANO. To získalo 15 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhé místo patří 3PK s 11 zastupiteli. V pořadí třetí Koalice pro Pardubický kraj bude mít šest mandátů. Na čtvrtém místě jsou ODS a TOP 09 s pěti zastupiteli. Pátý STAN bude mít tři mandáty. Šestá je Stačilo! se třemi mandáty.

Již v noci ze soboty 21. na neděli 22. září vznikla v Pardubickém kraji nová koalice. Tu utvořilo vítězné hnutí ANO vedené Dušanem Salfickým, uskupení 3PK, Koalice pro Pardubický kraj a koalice ODS s TOP 09.

Hejtmanem zůstane Martin Netolický (3PK), který tak kraj povede už čtvrté volební období v řadě. Salfický se spokojí s rolí náměstka. Nová koalice bude mít v zastupitelstvu kraje drtivou většinu 37 ze 45 možných křesel.

„Dohodli jsme se na tom, že vytvoříme poměrně stabilní koalici, i vzhledem k úkolům, které nás všechny čekají. Koalice je založená na tom, že jsme přizvali k jednání vítěze voleb a dohodli jsme se na tom, že vytvoříme čtyřkoalici, která by měla být složena z 3PK, hnutí ANO, Koalice pro Pardubický kraj a ODS,“ řekl novinářům staronový hejtman.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji zvítězilo hnutí ANO, který v pětapadesátičlenném zastupitelstvu získalo 24 mandátů. To znamená, že ve srovnání s minulými krajskými volbami zdvojnásobilo svůj zisk. ANO již v sobotu 21. září oznámilo, že bude chtít funkci hejtmana a většinu v jedenáctičlenné radě.

Druhé místo patří koalici ODS a TOP 09, která bude mít devět zastupitelů, o dva méně než nyní. V pořadí třetí STAN bude mít mandátů osm.

Podle krajského předsedy ANO a primátora Plzně Romana Zarzyckého a lídra krajské kandidátky Kamala Farhana oslovily hnutí tři strany. „Je to skvělý výsledek, nad očekávání dobrý. Bez hnutí ANO nelze sestavit koalici v Plzeňském kraji. Čili pan doktor Farhan bude hejtmanem, já jsem ho sice drobně předběhl, ale nemám žádnou ambici ve vedení kraje,“ okomentoval výsledek voleb Zarzycký.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji zvítězilo hnutí ANO se ziskem necelých 34 procent, což odpovídá 25 mandátům z celkových 65. Druzí Starostové obdrželi 20 mandátů, třetí Spolu 13. STAN a Spolu by v koalici mělo 33 křesel, tedy těsnou většinu.

I proto hnutí STAN již v sobotu 21. září nabídlo spolupráci koalici Spolu. „Pokud by lídr Spolu Jan Skopeček upřednostnil pozici hejtmana v případné koalici s ANO, je to na jeho vlastní odpovědnost,“ uvedla na facebooku volební jednička STAN Petra Pecková, která obhajovala funkci hejtmanky.

Podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka, který v regionu kandidoval až na posledním 70. místě, ale voliči ho vykroužkovali na místo první, je hnutí připraveno začít vyjednávat s koalicí Spolu či s jejími jednotlivými stranami o vytvoření krajské vlády.

„Vůbec si nedovedu představit, že by ANO nemělo být ve vedení kraje… Je důležité, aby vedení Středočeského kraje mělo jasnou majoritu, ne o jeden hlas,“ uvedl politik, který podle svých slov nechce být hejtmanem Středočeského kraje.

Ústecký kraj

Vítězem krajských voleb v Ústeckém kraji se podle očekávání stalo hnutí ANO, které ve své tradiční baště získalo zhruba 40 procent hlasů, což znamená 26 zastupitelů z celkem 55. Po sedmi mandátech mají Starostové i ODS, šest pak SPD, pět koalice Stačilo! a čtyři hnutí Lepší sever.

Lídr ANO Richard Brabec bezprostředně po ukončení voleb uvedl, že se chce postupně sejít se všemi subjekty. Jako první dorazila do volebního štábu v Teplicích ODS, v závěsu přišli Starostové pro Ústecký kraj. Dorazili také zástupci Lepšího Severu.

„Bavili jsme se o tom, jak to může po volbách vypadat. Je tady několik různých variant, které jsou ale zatím všechny úplně na začátku, takže se nic víc bohužel říct ještě nedá,“ popsal výsledek sobotního jednání lídr Starostů Jan Papajanovský. Připustil, že by Starostové stáli o to se na vedení kraje podílet.

Vysočina

Krajské volby v Kraji Vysočina vyhrálo hnutí ANO a získalo 18 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhá skončila koalice Společně se Starosty pro občany s 11 mandáty. Třetí KDU-ČSL bude mít čtyři zastupitele. Na čtvrtém místě skončili Starostové pro Vysočinu se čtyřmi zastupiteli. Páté Stačilo! bude mít tři mandáty. Šestá je SOCDEM se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD, Trikolora a PRO se dvěma zastupiteli.

Současná koalice, kterou vedle ODS, TOP 09, STAN a Pirátů tvořila i sociální demokracie, těsně neuspěla. Získala totiž pouze 22 mandátů. Důvodem je i volební debakl Pirátů, kteří se do zastupitelstva vůbec nedostali.

„Mírné uspokojení z výsledku se nám trochu kazí při pohledu na výsledky našich koaličních partnerů,“ uvedl v sobotu odpoledne dosavadní hejtman a lídr ODS Vítězslav Schrek.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji vyhrálo krajské volby hnutí ANO v čele se stávajícím hejtmanem Radimem Holišem a získalo 20 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhá skončila koalice K21 (KDU-ČSL, hnutí Zlín 21) s deseti mandáty. ODS bude mít pět zastupitelů, stejně jako STAN. Do zastupitelstva se dostalo i Stačilo! se třemi mandáty a SPD se dvěma křesly.

ANO už začalo vyjednávat o možné koalici, partnery hnutí by mohly být ODS a STAN. „Měli jsme ohledně vyjednávání své plány, ale tento výsledek je překročil. Nečekali jsme to ani v nejoptimističtějších scénářích,“ konstatoval dobře naladěný Holiš.