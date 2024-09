Termín mělnického vinobraní, které se se koná každý rok před svatým Václavem, je stanoven hned skončení předchozího ročníku, kdy začínají přípravy. A před rokem nikdo netušil, že se volby uskuteční dříve než je obvyklé. V minulosti se krajské volby konaly až v říjnu, nebo dokonce v listopadu.

Tentokrát ale vyhlásil prezident Petr Pavel volby na pátek 20. a sobotu 21. září, tedy první dva dny mělnických slavností. V tu dobu už mělo město například uzavřeny smlouvy s desítkami kapel a zpěváků.

V centru, kde je placená zóna vinobraní, se obvykle nachází pouze jeden volební okrsek, a to přímo na radnici, kde o volbách mívá zázemí i statistický úřad. Okrsek se ale přesunul do školky Čtyřlístek a statistický úřad do základní školy v Pražské ulici. V dějišti vinobraní ovšem zůstaly dva okrsky, oba v základní škole v Jungmannových sadech. Sice v neplacené zóně slavností, ale přímo na pouti.

Hodiny v hluku

A rachot od atrakcí komisi deptá. „Máme s sebou zásobu brufenu a i špunty do uší,“ říká předsedkyně volební komise v 15. mělnickém okrsku Markéta Beníšková. Ta by uvítala, kdyby byl okresek přesunut do prostor s okny na druhou stranu.

Členové komise se těší na sobotní odpoledne, kdy už budou mít vše za sebou. Tomu ovšem bude předcházet ještě sčítání hlasů, kdy musí být pozorní. „Bude to po dalších hodinách v hluku z vinobraní hodně náročné,“ uzavírá zapisovatelka sousedního 14. okrsku Magdalena Pixová.