Jen začátek akce se zpozdil kvůli silnému větru, který přerušil i do této obce ráno přívod elektrické energie. Dobrovolní hasiči spolu s energetiky to dali v tomto případě rychle do pořádku, vleky se poté rozjely, aby se prakticky po celý den nezastavovaly. Jezdilo se jen tak, ale i závodilo.