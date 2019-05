Podle něj si v Bílině měl někdo z jeho protivníků ve volbách kupovat hlasy. Soud takové nařčení na podzim ale nepotvrdil. Musil se ale proti tomuto rozhodnutí odvolal s tím, že v dokazovacím procesu soud nepřihlédl a neprojednal všechny jím předložené důkazy. Odvolací ústavní tribunál mu v tom dal za pravdu s tím, že byla porušena Musilova práva a celý případ vrátil zpět do Ústí k opětovnému projednání.

Nyní by měl tedy krajský soud rozhodnout znovu. Soudkyně Markéta Lehká hned na úvod opakovaného projednání řekla, že celé řízení v daném případu povede od samého začátku. Měla by zohlednit všechny předložené důkazy, které Musil k soudu postupně už na podzim předložil. „Jsou to například čestná prohlášení osob, které uvedly, že šly volit za úplatu. Máme videonahrávky, které to dokazují. Soud to ale původně nechtěl vzít vůbec v potaz,“ řekl Musil Deníku. Krajský soud se v projednávání stížnosti na volby během loňského podzimu částí Musilových důkazních návrhů podrobně nezabýval s vysvětlením od předsedkyně soudního senátu, že byly uplatněny až dodatečně, tedy po lhůtě pro zpochybnění voleb a nedlouho před rozhodnutím.

Nicméně ústavní soudci stížnosti Musila, že se projednat měly všechny jeho důkazy, vyhověli. Krajský soud podle jejich rozhodnutí porušil jeho právo na soudní ochranu, když podané důkazní návrhy nezohlednil. Projednat je mohl, nahrávky i listiny měl k dispozici, čas ho k rozhodnutí netlačil. „Krajský soud nařídil jednání a na tomto bez problému mohl tyto důkazy provést a stihl by rozhodnout v zákonné pořádkové dvacetidenní lhůtě,“ řekla novinářům v odůvodnění odvolání mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

Soud bude případ voleb v Bílině projednávat celé pondělí. Rozhodnutí ale tento den nepadne.