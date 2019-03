Jedním z bodů jednání krajských zastupitelů totiž bude rozhodnutí o dalším fungování orlovského špitálu.

„Bojíme se, že to nedopadne dobře, a chceme krajským zastupitelům opět sdělit svůj názor a říci, že za nemocnicí stojíme,“ řekla Deníku jedna ze sestřiček orlovské interny a odborářka z nemocnice, Vladěna Balajková. Autobus s demonstranty odjede od orlovské nemocnice v 7.20 hodin, zvána je i veřejnost, která chce nemocnici podpořit. „V případě, že se autobus zaplní, budeme mít v záloze i naše automobily,“ dodává sestřička z nemocnice.

Krajští zastupitelé budou rozhodovat mezi třemi verzemi. Verze číslo jedna zní: Ponechat nemocnici v současném stavu. Verze číslo dvě, převést všechna zdejší lůžková oddělení do nemocnice v Karviné a v Orlové vytvořit velké centrum následné péče a LDN s tím, že by v provozu měly 24 hodin denně zůstat ambulance a pohotovost. Verze číslo tři vychází z verze předchozí, nemocnice by ale zároveň zůstala jako tzv. jednooborová se zaměřením na ortopedii.

Představitelé města i někteří zaměstnanci špitálu ale tvrdí, že pokud by z Orlové zmizela lůžková oddělení, znamenalo by to i ohrožení zmiňované ambulantní a pohotovostní péče. To třeba kvůli trvalému nedostatku lékařů a sester, který trápí celý region. Tento krok tak nazývají likvidací svého špitálu. Sestry z tamní interny například takřka shodně říkají, že pokud nezůstane nemocnice v současném stavu, do Karviné nepřejdou a najdou si práci jinde.

Na samotném zastupitelstvu se chystá vystoupit i starosta Orlové Miroslav Chlubna. „Chci krajským zastupitelům říct, že jejich rozhodnutí už bude nezvratné, a pokud se rozhodnou naši nemocnici zrušit, může to podle mě ohrozit zdravotní péči a potažmo i životy lidí z celé spádové oblasti naší nemocnice,“ řekl starosta Deníku.