„Konečně prodejnu otevřeli. Mají tady prakticky vše a člověk nemusí jezdit do Hradce, nebo do něj posílat děti,“ uvedla žena, která se ještě předtím srdečně pozdravila s malým vietnamským chlapcem, jež za dohledu maminky za pokladnou běhal mezi regály smíšeného, ale pečlivě vystaveného, zboží. Návrat prodejny do obce se 400 obyvateli přivítala i zdejší starostka Eva Nepokojová.

Návrat ke kořenům se nekonal

Jeden čas totiž hrozilo, že ji budou lidi na nákup chodit jen pár kroků od její pracovny do míst, kde se obyčejně schází výravské zastupitelstvo. „Když tu před dvěma lety skončil původní provozovatel, uvažovalo vedení obce, jak místním lidem zajistit ty nejnutnější potraviny a drobné nákupy. Nakonec se dospělo k tomu, že by se využil zastupitelský sál. Byl by to takový návrat do minulosti.

Ještě před nějakými pětačtyřiceti lety tu totiž skutečně malý krámek byl,“ nastínila představy obce Eva Nepokojová. A i když jsou na tuto vizi plány, nakonec přeci jen obec obchůdek otevřela na jeho současné adrese. Ale nebylo to lehké. Zdroj: Královéhradecký kraj

„Vlastník budovy přišel s tím, že je na prodej. Tak jsme do toho šli, ale bylo to složité rozhodnutí. Náš rozpočet je totiž necelých sedm milionů korun a vlastník chtěl necelých dva a půl milionu. Vzali jsme si tak milion a půl půjčku a dohodli se, že součástí dohody bude i vypovězení smlouvy se současným nájemcem,“ dodala starostka s tím, že jakmile si obě strany plácly, začala obec hledat, nejen toho, kdo obchod opět otevře, ale i dotační možnosti, které by znovuotevření posunuly z hranice snu do skutečné reality.

„Věděli jsme, že hejtmanství vypisuje na venkovské prodejny dotace, ale loni jsme na ně ještě nedosáhli. I tak se nám podařilo sehnat nájemce a ten 11. listopadu loňského roku otevřel,“ dodává starostka s tím, že nakonec letos obec dosáhla i na krajskou dotaci. Tu kraj pro letošek přiklepl šestasedmdesáti podobným podobným venkovským prodejnám.

Hřebíky nenašel

„Společenským centrem obcí jsou vedle hospod právě i prodejny. A ty v poslední době bohužel mizí. I proto již druhý rok u nás běží dotační program, kdy se je snažíme zachránit,“ nechal se slyšet hejtman Jiří Štěpán a dodal, že za tři roky vyplatil na záchranu kraj téměř 10 milionů korun.

„Letos jsme vyplatili 3,2 miliony. O dotaci mohou žádat obce o velikosti do tisíce obyvatel; větší sídla pouze pro zajištění obslužnosti své místní části s méně než tisícem obyvatel. Rozmezí dotace je od 20 do 50 tisíc korun, přičemž stejně vysokou částku se zavazuje poskytnout prodejně sám žadatel. V programu lze podat více žádostí, pokud má obec více prodejen,“ uvedl Jiří Štěpán a dodal, že i on rád nakupuje ve venkovských prodejnách: „Mají tam prakticky všechno. A to nejen ty základní potraviny. Nedávno jsem se stavil právě ve Výravě, kde jsem si koupil špekáčky a teploměr. Jen jsem nenašel hřebíky, ale asi jsem špatně hledal.“

Podle něj by nastavenou politiku záchrany prodejen v malých městech a obcích mělo ctít i krajské zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. O dotace na příští rok se však prý obce nemusí bát. „Do zářijového zastupitelstva chceme ještě připravit dotační tituly s alokovanými prostředky na příští rok. Nechceme zbytečně zatěžovat budoucí radu a zastupitelstvo, které by na to mělo příliš málo času. Když vše bude předem schváleno a vyhlášeno, může se jen řešit samotná fonanční stránka věci. A navíc, když se to ještě letos za nás schválí, budou mít starostky a starostové šanci připravit a budou vědět, na čem jsou.“