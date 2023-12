Krampus Mladá Vožice, to nejsou jenom děsivé masky. Je to silný příběh o lidech s velkým srdcem. Skupina fungující asi pět let se totiž snaží svou tvorbou rozdávat radost dětem i dospělým. Navíc každoročně pořádají vlastní charitativní projekt Krampus nákupy, kdy pořizují drobnosti dětem z pražského Dětského domova Radost.

Čerti s dobrým srdcem pochází z Mladé Vožice na Táborsku. | Foto: se svolením Krampus Mladá Vožice

Jak přibližuje zakladatel Krampus Mladá Vožice Tomáš Fara, aktuálně má skupina sedm členů a patří k ní i dva padlí andělé. „Fungujeme asi od roku 2018, masky si vyrábíme sami, obleky jsou z různých pravých kožešin, například tyrolské kozy. Masky jsou vyřezávané z lipového dřeva přímo na míru nositele,“ popisuje s tím, že ohony a cedule si vyrábí krampusové sami. „Zkoušíme si vyrábět i zvony, úpony a opasky, boty potahujeme kůží a rukavice si také šijeme,“ dodává.

Mikulášské průvody nejsou zdaleka jen českým lidovým zvykem, podobnou tradici najdeme v řadě evropských zemí:

Špína, otec mrskač, knecht Ruprecht. Svatý Mikuláš má v Evropě různé společníky

Snaží se ozvláštnit kostýmy a stále je zdokonalovat. Rozhodně ale ne proto, aby z nich šla hrůza. „Chceme svými vystoupeními zprostředkovat příjemně strašidelný zážitek, spíše dělat radost než děsit. Rozhodně nechceme nikomu způsobit trauma,“ upozorňuje Tomáš Fara.

Baví a pomáhají zároveň

Také se každoročně věnují bohulibé činnosti, využívají tak kouzlo a moc masek mysteriózních bytostí naplno. „Využíváme popularity a zároveň pomáháme, proto pravidelně nakupujeme z výdělků balíčky pro děti, co nemají rodiče či pochází ze špatných poměrů a dostaly se do dětského domova,“ konstatuje.

Chtějí tak apelovat na majetnější spoluobčany, jít jim příkladem a přimět je také podporovat potřebné. „Ty děti nemají skvostné Vánoce a váží si každého dárku. Poznali jsme na vlastní kůži, že i když je jejich minulost smutná, jsou ty děti skvělé. Vidět tu jejich radost, to je k nezaplacení,“ míní Tomáš Fara.

Podívejte se, čím jezdí čerti:

Čerti přijeli na pekelných strojích. Show krampusáků doplnila upravená auta

Příští rok by jim chtěli pomoci uskutečnit nějaký společný zážitek. „Může jít o výlet do zoo, aquaparku či jinam. Doufáme, tak že se nám podaří vybrat větší finanční obnos,“ upřesňuje s tím, že již mají přislíbenou pomoc od drobných podnikatelů.

Bojují tak proti lidské zášti a zákeřnosti. „Chceme lidem otevřít oči, stačí koukat ve svém okolí a podporovat ty, co neměli takové štěstí. Lidská obětavost, sousedská výpomoc a zájem o druhé už téměř vymizely, lidé jsou zlí, nepřejícní a závistiví,“ popisuje motivaci dobrých skutků.

Potkat chlupaté čerty s obřími rohy mohli lidé na Táborsku už v pondělí 4. prosince, netradičně při nákupech dobrot z peněz získaných na svých představeních. Pravidelnou prosincovou štací je Křída u Bechyně i obchod s chovatelskými potřebami Super Zoo v Soběslavi, tam se mýtické bytosti objevily v úterý 5. prosince. K vidění byli také na Mikulášském bruslení v neděli 3. prosince na ledě v Milevsku. Další šance podpořit krampuse bude v neděli 10. prosince v klášterní zahradě v Bechyni od 17 hodin.

Hledají nové členy

Vystoupení, jehož součástí je i pyroshow, je zážitkem i pro samotné účinkující. „Proto mezi sebou rádi vítáme nové členy zapálené pro věc, mohou se v kostýmu vyřádit, dát do toho srdce a emoce. I když je maska finančně nákladná, má to svoje výhody,“ uvádí s tím, že dělat krampuse má ale více plusů, je spojené například s cestováním a poznáváním stejně nadšených lidí.

Krampus show jedni milují, zatímco druzí kritizují:

Budí emoce, vypadají děsivě. Ohlédnutí za Krampus show v Polné

Krampus je alpské strašidlo, které se objevuje především okolo adventu a v rakouském a jihoněmeckém folklóru odpovídá českému čertovi, průvodci sv. Mikuláše. Je to stará tradice, která se postupně rozšířila do celého Rakouska a posléze i do okolních států.

Skupinu Tomáš Fara založil inspirován pravými rakouskými krampusy, kdy zhlédl jejich tradiční Krampuslauf. „Nesmírně mě to ohromilo, proto jsem s tím před lety začal a chtěl jsem to zavést i do našeho malého městečka,“ popisuje. První rok začínali jen ve třech, Tomáš Fara, Karel Němeček a Robin Svatek, postupně se rozrůstali do současné podoby.

V budoucnu chtějí udržet zmiňované akce, vyjíždět na průvody do Znojma či Sokolova a zorganizovat i regionální akci. „Chceme se zkusit domluvit se starostou v Mladé Vožici, pozvat další skupiny a udělat vlastní průvod i doma,“ uzavírá Fara.