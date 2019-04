Stav areálu holešovické tržnice, která je od roku 1993 kulturní památkou, je havarijní. Urgentní rekonstrukci si žádá například zámek v hale 4. „Je zde celá řada krásných budov. Krása ale kvůli současnému stavu není vidět,“ řekl Pavel Vyhnánek (Praha sobě), radní pro oblast financí. Současný stav je tak špatnou reputací majitele, kterým je hlavní město.

Magistrát proto plánuje celkovou rekonstrukci areálu. Té ale brání stánky na promenádě uprostřed tržnice. Jejich stavba nikdy neprošla stavebním řízením, brání přístupu k inženýrským sítím i průjezdu složek záchranného systému. „Kdyby v některé z hal vypukl požár, hasiči se tam budou dostávat obtížně,“ řekl Vyhnánek.

Praha chce kultivovat způsob prodeje

V areálu tržnice je více než sto trhovců, přitom platnou smlouvu má jen třetina z nich. Zhruba šestina z nich platí nájem hlavnímu městu, které je majitel celého areálu. „Respektujeme, že stánkaři jsou zde dlouho a mají své klienty. Výpovědní dobu měli původně do konce ledna, prodloužili jsme jim ji do konce března,“ uvedl radní Vyhnánek. Jako vstřícný krok jim město nyní nabízí místa v hale 13, o která projevilo zájem zatím 17 trhovců, ozvat se mohou do 20. dubna. „Nechceme, aby jejich sortiment zmizel, ale chceme kultivovat způsob prodeje,“ dodal radní. Pokud místo sami opustí, stánky zlikviduje město na vlastní náklady a bude je následně vymáhat soudně.

Magistrát v 90. letech prostory pronajal firmě Delta Climatizer na 50 let. Ta se později přejmenovala a přestala platit nájem. V roce 2012 město smlouvu vypovědělo, ale firma výpověď dala k soudu, který se táhl sedm let a minulý měsíc rozhodl ve prospěch města. Skonči by měl i nevěstinec Showpark. Ne všichni nájemci však musejí odejít, někteří mají totiž smlouvy uzavřené s hlavním městem a ne se soukromou firmou.

Praha po celkové revitalizaci, která bude probíhat průběžně až 10 let a nevyžádá si uzavření areálu, chce z místa udělat mix obchůdků, restaurací a volnočasového areálu s různorodými aktivitami. Na jeho přesnou podobu nyní vypracovává studii, která by podle Vyhnánka měla být hotová do konce roku.