/NÁVOD/ Okouzlit velikonoční koledníky i návštěvy vlastnoručně malovanými kraslicemi můžete i vy. Máme pro vás jednoduchý postup, který zvládnou i děti. Vajíčka jsou zdobená voskem a jediné, co potřebujete, jsou kromě vajec barvy, vosk a špendlík s hlavičkou.

Jak na jihočeské straky, kraslice malované voskem, snadno a rychle. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Pro barevné kraslice kromě natvrdo uvařených a vychladlých bílých vajec, anebo světle hnědých, když jiná neseženete, vám stačí svíčka (obyčejná čajovka nebo malá hřbitovní), tužka nebo pastelka, špendlík s malou skleněnou nebo větší kovovou hlavičkou a barvy na vajíčka. Žádné voskovky, žádné aroma lampy. Vajíčka vařená natvrdo jsou pro práci lepší, dobře se barví a nejsou tak křehká jako výfuky nebo syrová vejce - a i když praskne, můžete s ním pracovat.

Velikonoce se prodraží. Domácí vejce jde ale sehnat za stejnou cenu jako polská

Pak už stačí pustit se do malování: na stole si zapalte svíčku - podložte ji pro jistotu papírem nebo novinami. Nechejte ji Je hotovo!Zdroj: Deník/ Zuzana Gabajová pár minut hořet, aby se kolem knotu vytvořila loužička rozpuštěného vosku, do konce tužky nebo pastelky zapíchněte špendlík a můžete jít na to. Postupujeme tak, že hlavičku špendlíku nahřejeme v plamínku svíčky (asi dvě vteřiny), namočíme ji do vosku, špendlík s kapkou vosku položíme na vajíčko, na které kapka steče, a nakreslíme, směrem k sobě, voskovou „kapku“. Přesný postup je ve videu. Jen pamatujte, že dobře nahřátá hlavička je základ úspěchu. Nesmí to být ani málo, protože by vosk nemaloval, ale ani moc, to by zase shořel.

Voskem namalované vajíčko pak už stačí namočit do barvy, pár minut počkat a kraslice je na světě. Vícebarevné kraslice jsou jen o trochu složitější: na nenabarvené vajíčko namalujete část vzorečků, pak ho na chvíli namočíte do světlejší barvy, necháte oschnout, domalujete na něj zbytek dekoru a vložíte ho do tmavšího odstínu. Obrácená batika se maluje na předem nabarvené vajíčko, ze kterého se pak barva jemně setře vatovým tamponkem s octem, takže vám zůstane barevný dekor pod voskem na bílém vajíčku. Barvy připravte podle návodu, ale nechejte je vychladnout, jinak by se vosk z kraslice odlepil. My používáme dvě balení jedné barvy na 400 ml vody se třemi lžícemi octa.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

A na závěr, ale není to nutné, můžete vosk opatrně z kraslic setřít hadříkem, toaletním papírem nebo papírovou utěrkou, které nahřejete na zapnutém vařiči s plotýnkami nebo se sklokeramickou deskou. Stačí vařič rozehřát, stáhnout ho na jedničku a opakovaně na něm hadřík nebo papír nahřívat. A pamatujte, že pracujete s otevřeným ohněm, takže všechny hořlavé věci dejte z dosahu svíčky a dlouhé vlasy si svažte do culíku.

Malování včelím voskem a barvení v cibuli

Hotovo, velikonoční kraslice už čekají na koledníky.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováV tomto případě se kreslí voskem na vejce syrová. Ideálně by měla být bílá nebo jen lehounce nahnědlá. Rozehřejeme si na sporáku včelí vosk, vejce umyjeme, očistíme octem a můžeme začít malovat. Pamatujte, že čisté musejí být i vaše ruce, v nichž vejce držíte. Každá nečistota se projeví po barvení. Před každým tahem je nutné namočit hlavičku špendlíku do rozehřátého vosku.

Namalovaná vejce pak ponoříme do vychladlé cibulové barvy a necháme vejce "koupat" nejlépe přes noc, a tak myslete na to, že vajíčka je nutné namalovat včas. Občas můžete zkontrolovat vyjmutím na lžíci, zda barva dobře chytá. Pokud už si myslíte, že jsou vejce dobře nabarvená, uvařte je přímo v cibulové barvě natvrdo. Pamatujte, že na tenhle proces je dobré použít starý hrnec, který už v kuchyni nebudete používat. Nanesený vosk se sám oloupe a vypluje na hladinu. Navíc varem barva na vajíčku ještě více ztmavne.

Po uvaření hned opatrně vyjměte z lázně, očistěte papírovou utěrkou zbytky vosku a namažte sádlem, které se na horkém vajíčku skvěle rozmaže. Vejce se po namaštění dokonale lesknou a učitě od koledníků sklidíte jen slova chvály za parádní velikonoční kraslici.

Jak na cibulovou barvu: Dobře vysušené slupky asi z deseti cibulí dejte do starého hrnce a zalijte studenou vodou. Dejte na sporák a přiveďte k varu. Vařte asi deset minut, přidejte panáka octa a nechte vařit ješte dvě tři minutky. Sundejte ze sporáku a nechte barvu zchladnout. Až nakonec z hrnce vyjměte cibulové slupky a do studené barvy vkládejte voskem namalovaná vejce.