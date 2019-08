/FOTOGALERIE/I když celou oblohu pokryjí mraky, Brňané mohou hledět na hvězdné nebe. Už celých šedesát let. Přesně před šesti dekádami totiž na brněnské Kraví hoře otevřelo lidem brány planetárium. Původní zařízení, které zájemci mohli navštívit poprvé předposlední srpnový den roku 1959, slouží na Kraví hoře dodnes.

Planetárium v Brně dělníci přistavěli k tehdy pět let fungující hvězdárně. „Přístavba budovy s přednáškovým sálem, pozorovatelnou a projekčním planetáriem firmy Carl Zeiss Jena ZKP-1, které na klenbě o průměru osm metrů vytvářelo iluzi hvězdného nebe s několika nápadnými planetami a Měsícem, byla první větší proměnou. Dnes je to pro nás takzvané malé planetárium, které stále funguje. Takže třeba večer, když je špatné počasí a někdo dorazí na pozorování noční oblohy, tak v tomto planetáriu mu ukážeme, co by na obloze viděl, kdyby bylo hezky,“ zmínil ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.