V Budějovicích úplně spokojení nejsou. „Jsme na polovině toho co loni, protože nepřišla dlouhotrvající vedra, která bychom potřebovali. Loni bylo 20 dní za sebou velké horko. Rekordní den jsme letos na koupališti měli 30. června, kdy přišlo 1330 návštěvníků,“ sdělila ředitelka Zikosu Moravské Budějovice Miroslava Bendová. Zikos je příspěvkovka města, která městské koupaliště provozuje.

„Červen se celkově hodně vydařil, i když lidi byli ještě v práci, děti ve škole a hlavní nával přicházel odpoledne. V červenci tak návštěvně vydařený den jako 30. červen nebyl. A v srpnu už vůbec ne. Je sice teplo, ale dní s třicítkou zas tolik není, teploty dost kolísají, což se projevuje i na teplotě vody,“ doplnila Bendová. Sezonu v Budějovicích zakončí v neděli 1. září, kdy se od 14.00 do 17.00 uskuteční akce Loučení s prázdninami, koncipovaná podobně jako 1. červen, kdy otevírali. Nebude chybět skákací hrad, vodní atrakce pro děti - aquazorbing, jízda na lodičkách v malém bazénu, autodráha, minigolf, houpačky či lezecká stěna. Vstupné bude zdarma.

Plánují travnaté terasy

Nový městský biotop v Jemnici se podle tamního místostarosty Zdeňka Hoška osvědčil. „Otevírali jsme 1. července a za úvodní měsíc i při proměnlivém počasí přišlo celkově 5650 návštěvníků. To je slušné. Biotop je projektovaný na 475 návštěvníků denně, při této kapacitě se má udržet hygienicky přijatelná voda,“ zmínil.

Otevřeno zůstane co nejdéle, dokud bude venku aspoň 25 °C a víc a teplota vody bude nad 20 °C. „Lidi oceňují pěknou nechlorovanou vodu, že mají možnost najít si na opalování slunné místo, ale že je u nás i stín. A hlavně klid. Samozřejmě za první sezonu se nacházejí drobnosti, které se vylaďují,“ přiblížil Hošek. Například zvažují, že udělají ve stráni poblíž tobogánu travnaté terasy, kam si bude možné lehnout. A nebylo by špatné mít půjčovnu lehátek a slunečníků.

„Mimochodem - měli jsme na koupališti exkurzi z obcí z Olomouckého kraje, jejich zástupci si prohlédli biotopy v Oslavanech, u nás a v Třešti. Zmínili, že konkrétně naše koupaliště je zaujalo hodně a inspirují se, až budou stavět to své,“ dodal.

Jak nejsou třicítky…

I v Jaroměřicích nad Rokytnou měli velmi silnou návštěvu 30. června, kdy přišlo na toto příjemné maloměstské koupaliště 816 lidí ze širokého okolí. „Pak jsme měli několik silných dní v červenci. Zdá se mi, jako by už byli lidé zhýčkaní. Jakmile nejsou třicítky, moc nechodí. Přitom dobře se dá koupat i při 25 či 27 °C,“ podotkl jednatel společnosti Tesma Libor Kravar. Tesma spadá pod město a městské koupaliště provozuje. „Původně jsem myslel, že je to jen u nás, ale stejné to s návštěvností bylo i jinde, co vím. Hodně k nám jezdí lidé z Třebíče, což mě překvapilo. Zavřeme, až se dlouhodoběji zkazí počasí,“ dodal.

Jak dopadla sezona na koupališti Polanka v Třebíči, které má od města pronajaté soukromá společnost Yashica, se nepodařilo zjistit.

„Požadované informace vám bohužel nemůžu sdělit. Pan ředitel Novák se bude vracet z dovolené v pátek a je jako jedinou kompetentní osobou v poskytnutí vámi požadovaných informací,“ sdělila stručně Jana Posádková z finančního oddělení Yashicy.