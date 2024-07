Kateřina Součková dnes 09:05

Festivalová sezona je v plném proudu. Ve středu začíná i očekávaný festival Colours of Ostrava, který v Dolní oblasti Vítkovice (DOV) potrvá do 20. července. Kde si vyměnit vstupenku za festivalovou pásku a co přinese první den? To se dozvíte v článku.