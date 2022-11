Zájemci Dne otevřených dveří v Krematoriu Ostrava se tak mohli dozvědět třeba to, že v Ostravě ročně je zpopelněno jedenáct tisíc nebožtíků. V minulých dvou letech jich bylo třináct tisíc. „Souviselo to samozřejmě s covidem. Kdo tedy tvrdí, že covid nic nezpůsobil, nemá pravdu,“ říká ředitel krematoria Ivo Furmančík, který nám i dalším zájemcům dělá o víkendu průvodce v rámci dne otevřených dveřích. Jak dodává, v nejhorších měsících bylo nutné těla převážet i do dalších krematorií, a to v Hustopečích a Liberci. „Jeli jsme na všechny tři kremační pece, ale kapacita nestačila,“ uvádí Furmančík. Po skončení covidové hrůzy byla vybudována čtvrtá pec.