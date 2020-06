Vernisáž se uskuteční ve středu 10. června 2020 od 17 hodin ve výstavním prostoru MAPPA Za výlohou v Nádražní 17 (bývalý GALEX) v Moravské Ostravě. Výstava potrvá do konce června vždy v pracovních dnech od 14 do 18 hodin.

„Původní budova je podle návrhu architekta Ivo Klimeše z roku 1961 a je pro Ostravu významným architektonickým dílem. Postupem doby ale doznala kvůli mnoha přestavbám značných změn a její stav je v současné době nevyhovující. Vykazuje velké technické, provozní i estetické nedostatky. Cílem rekonstrukce je modernizace budovy, aby odpovídala současným trendům. Vítězný architektonický návrh nabízí řešení, které je citlivé k původnímu objektu z šedesátých let a zároveň dbá na komfort návštěvníků. Podle plánovaného harmonogramu by novou podobu mělo mít ostravské krematorium do konce roku 2022,“ uvedla členka poroty, resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Na vítězném návrhu architektů Jaroslava Minaříka, Jindřicha Synka a Jiřího Kočího z Meerkatelieru se porotci shodli jednohlasně.

Město s firmou Meerkatelier uzavře smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, která by měla být dokončena v průběhu roku 2021. Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele stavby. V roce 2022 bude zahájena i dokončena rekonstrukce velké obřadní síně a dojde k novému opláštění stavby v souladu s vítězným návrhem. Cena za realizaci podle návrhu nemá překročit částku 100 milionů korun.

Vizualizace: vítězný návrh Meerkatelieru